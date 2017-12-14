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19:00 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Германия больше других пострадала от санкций против России

По оценке германского Института мировой экономики, Германия больше других западных стран оказалась затронутой санкциями в отношении России — на нее приходится 40% всех торговых потерь западных стран из-за введения санкций. По оценкам института, без санкций немецкий экспорт в Россию мог бы быть в среднем на €618 млн выше.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как сообщила в четверг немецкая газета Rheinische Post, согласно неопубликованному исследованию германского Института мировой экономики (IfW), Германия больше других западных стран пострадала от введения санкций против России. Речь идет об убытках из-за снижения экспорта, как говорится в исследовании, «на Германию приходится 40% торговых потерь на Западе, в то время как другие крупные геополитические игроки, такие как Великобритания (7,9%), Франция (4,1%), США (0,6%), затронуты намного меньше».

Общие же убытки от санкций только в 2015 году составили €97 млрд, из них 61% пришелся на российские компании.

Торговые потери западных стран из-за введения санкций составили в этот период €37,5 млрд, из которых около 90% приходится на страны ЕС. По подсчетам IfW, немецкий экспорт оказался ниже в среднем на €618 млн в месяц, чем был бы без введения санкций. При этом, по оценке аналитиков IfW, лишь 9% этой суммы приходится непосредственно на продукты, попавшие под санкции. Остальные 91% связаны с сокращением возможностей финансирования импорта для российских компаний.

В июне Восточный комитет германской экономики (OA) опубликовал доклад о том, как санкции повлияли на экономику Германии. OA оценивает эффект от санкций в «десятки, если не сотни миллиардов евро». По мнению аналитиков OA, число представительств немецких компаний в России снизилось за этот период с 6 тыс. до 5,3 тыс., кроме того, было потеряно около 60 тыс. рабочих мест. С января 2015-го по декабрь 2016 года экспорт немецких товаров в Россию снизился на 41%.

Яна Рождественская

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