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16:29 (мск), источник: Publika.md

Министерство юстиции готовит пакет законов о декриминализации бизнеса

Предприятия, допустившие нарушения непреднамеренно, получат возможность исправить ошибки вне уголовной ответственности.

Источник: Publika.md

Такие разъяснения дал в передаче Фабрика министр юстиции Владимир Чеботарь.

Он сообщил, что пакет законов об ограничении злоупотреблений в отношении экономических агентов находится в стадии подготовки, а одна из задач разработчиков — не оставить места для интерпретации.

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«Мы провели тщательный анализ, смоделировали много ситуаций. Попросили опытных бизнесменов и высококвалифицированные юристы попытаться найти лазейки. До настоящего времени ни у кого не получилось. Мы тоже ничего не нашли», — сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.

«Пришло время осознать, что оздоровительные процессы на всех уровнях — от государства до бизнеса — всем пойдут на пользу. Государство предлагает помощь предпринимателям, и я уверена, что картельных мер не будет», — сказала соучредитель Angry Business Алина Андриуцэ.

Как подчеркнул Владимир Чеботарь, контролирующие органы, допустившие злоупотребления, должны будут компенсировать ущерб, нанесенный предприятиям.

«Если установлено, что контролирующий орган своими действиями нанес ущерб, хотя в его функции входит выявление и оценка ущерба, тогда мы требуем, чтобы он восстановил предприятию потери», — отметил министр юстиции Владимир Чеботарь.

Пакет законов об ограничении злоупотреблений в отношении экономических агентов направят на рассмотрение правительства, затем его должен утвердить парламент.

Осенью число госструктур с функциями контроля, сократили с 70 до 13.

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