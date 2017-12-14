Министерство юстиции готовит пакет законов о декриминализации бизнеса
Предприятия, допустившие нарушения непреднамеренно, получат возможность исправить ошибки вне уголовной ответственности.
Предприятия, допустившие нарушения непреднамеренно, получат возможность исправить ошибки вне уголовной ответственности.
Он сообщил, что пакет законов об ограничении злоупотреблений в отношении экономических агентов находится в стадии подготовки, а одна из задач разработчиков — не оставить места для интерпретации.
«Мы провели тщательный анализ, смоделировали много ситуаций. Попросили опытных бизнесменов и высококвалифицированные юристы попытаться найти лазейки. До настоящего времени ни у кого не получилось. Мы тоже ничего не нашли», — сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.
«Пришло время осознать, что оздоровительные процессы на всех уровнях — от государства до бизнеса — всем пойдут на пользу. Государство предлагает помощь предпринимателям, и я уверена, что картельных мер не будет», — сказала соучредитель Angry Business Алина Андриуцэ.
Как подчеркнул Владимир Чеботарь, контролирующие органы, допустившие злоупотребления, должны будут компенсировать ущерб, нанесенный предприятиям.
«Если установлено, что контролирующий орган своими действиями нанес ущерб, хотя в его функции входит выявление и оценка ущерба, тогда мы требуем, чтобы он восстановил предприятию потери», — отметил министр юстиции Владимир Чеботарь.
Пакет законов об ограничении злоупотреблений в отношении экономических агентов направят на рассмотрение правительства, затем его должен утвердить парламент.
Осенью число госструктур с функциями контроля, сократили с 70 до 13.