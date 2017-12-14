Министерство юстиции готовит пакет законов о декриминализации бизнеса

«Мы провели тщательный анализ, смоделировали много ситуаций. Попросили опытных бизнесменов и высококвалифицированные юристы попытаться найти лазейки. До настоящего времени ни у кого не получилось. Мы тоже ничего не нашли», — сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.



«Пришло время осознать, что оздоровительные процессы на всех уровнях — от государства до бизнеса — всем пойдут на пользу. Государство предлагает помощь предпринимателям, и я уверена, что картельных мер не будет», — сказала соучредитель Angry Business Алина Андриуцэ.



Как подчеркнул Владимир Чеботарь, контролирующие органы, допустившие злоупотребления, должны будут компенсировать ущерб, нанесенный предприятиям.



«Если установлено, что контролирующий орган своими действиями нанес ущерб, хотя в его функции входит выявление и оценка ущерба, тогда мы требуем, чтобы он восстановил предприятию потери», — отметил министр юстиции Владимир Чеботарь.



Пакет законов об ограничении злоупотреблений в отношении экономических агентов направят на рассмотрение правительства, затем его должен утвердить парламент.



Осенью число госструктур с функциями контроля, сократили с 70 до 13.