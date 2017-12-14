Журналист из Воронежа перебил Владимира Путина вопросом про онкоцентры
Глава государства поддержал инициативу представителя СМИ.
Глава государства поддержал инициативу представителя СМИ.
В четверг, 14 декабря, президент Владимир Путин проводит большую ежегодную
Чтобы задать вопрос ему пришлось перебить Владимира Владимировича, выкрикнув из зала. Поэтому первым делом представитель областного канала «TV Губерния» извинился перед президентом.
Журналист рассказал, что знаменитости часто ездят лечиться за границу. Но у нас в стране тоже лечат, готовят кадры. Но не хватает оборудования и мощностей.
«В Воронеже и других
В разных регионах создали современные медицинские центры. Например, после появления ряда перинатальных центров удалось ощутимо снизить материнскую и младенческую смертность.
«У нас есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема, — ответил Владимир Путин. — Поэтому софинансирование мы будем обязательно делать».
Президент отметил, что нужно увеличивать общее финансирование сферы медицины. Если в этом году оно составляло 3,8% от ВВП, то в следующем году, по данным Минфина, составит 4,1%.