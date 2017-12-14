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14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
16:17 (мск), источник: Новости Воронежа

Журналист из Воронежа перебил Владимира Путина вопросом про онкоцентры

Глава государства поддержал инициативу представителя СМИ.

Источник: Новости Воронежа

В четверг, 14 декабря, президент Владимир Путин проводит большую ежегодную пресс-конференцию. Журналист из Воронежа Денис Вольф спросил главу страны про помощь властей в строительстве онкоцентров.

Чтобы задать вопрос ему пришлось перебить Владимира Владимировича, выкрикнув из зала. Поэтому первым делом представитель областного канала «TV Губерния» извинился перед президентом.

Журналист рассказал, что знаменитости часто ездят лечиться за границу. Но у нас в стране тоже лечат, готовят кадры. Но не хватает оборудования и мощностей.

«В Воронеже и других городах-миллионниках стоит вопрос онкологии и строительства онкоцентров, — пояснил Денис Вольф. — Построить — одно, а оснастить их очень дорого — это очень серьезные технологии. В том числе зарубежные, не наши. Возможно ли в рамках какой-нибудь федеральной целевой программы предусмотреть строительство и софинансирование онкоцентров. Я думаю, это большая проблема для всей России».

Президент рассказал, что у нас в стране за последнее время сделали немало для повышения доступности высокотехнологичной помощи.

В разных регионах создали современные медицинские центры. Например, после появления ряда перинатальных центров удалось ощутимо снизить материнскую и младенческую смертность.
«У нас есть некоторые подвижки по онкологии, но не такие, как требует проблема, — ответил Владимир Путин. — Поэтому софинансирование мы будем обязательно делать».

Президент отметил, что нужно увеличивать общее финансирование сферы медицины. Если в этом году оно составляло 3,8% от ВВП, то в следующем году, по данным Минфина, составит 4,1%.

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