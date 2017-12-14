Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Путин обратился с призывом к Киеву и Донбассу
Путин задал вопрос, как Родченков провез препараты через таможню
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
18:59 (мск), источник: Kommersant.uz

Перепись населения в Узбекистане может пройти в 2020 году

В Узбекистане планируют провести перепись населения в 2020 году. Об этом в ходе сегодняшней сессии Международного пресс-клуба заявил председатель Государственного комитета по статистике Баходир Бегалов.

Источник: Kommersant.uz

«Во всем мире намечается проведение переписи населения в 2020 году. Узбекистан тоже ведет работу в этом направлении. Сам процесс является достаточно трудоемким и затратным. Исходя из международного опыта можно утверждать, что затраты на одного человека во время переписи составляют $3−4. Нужно внимательно изучить весь процесс для того, чтобы решить на сколько эффективной будет перепись, и какие она даст результаты», — сказал Баходир Бегалов.

Стоит отметить, последняя перепись населения проводились в республике в 1989 году.

Как сообщал ранее заместитель председателя Госкомстата по социальной статистике Махмуджон Зиядуллаев, перепись населения Узбекистана будет проводиться раз в 10 лет.

По данным комитета на 1 октября 2017 года население Узбекистана составляет 32,5 млн человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Ташкента будет создан Научно-практичес
Основатель школы Avtotest стал пресс-секрета
Путин пообещал простить должников
Россия увеличит расходы на здравоохранение
Трамп, Сирия и Украина: основные темы пресс-конференции Путина
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
300 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга
Роскомнадзор запретил ссылаться на «Открытую Россию»
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь