Перепись населения в Узбекистане может пройти в 2020 году

«Во всем мире намечается проведение переписи населения в 2020 году. Узбекистан тоже ведет работу в этом направлении. Сам процесс является достаточно трудоемким и затратным. Исходя из международного опыта можно утверждать, что затраты на одного человека во время переписи составляют $3−4. Нужно внимательно изучить весь процесс для того, чтобы решить на сколько эффективной будет перепись, и какие она даст результаты», — сказал Баходир Бегалов.