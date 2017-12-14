Россия увеличит расходы на здравоохранение
Общее финансирование медицинских расходов будет увеличено с 3,8 до 4,1 процента от ВВП России. Об этом заявил на большой
Общее финансирование медицинских расходов будет увеличено с 3,8 до 4,1 процента от ВВП России. Об этом заявил на большой
Об этом заявил президент Владимир Путин на большой
Глава государства также отметил необходимость сохранения малых форм оказания медпомощи в небольших поселках и создания новых
По словам президента, в настоящее время «немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологической медпомощи». При этом он отметил, что укрупнение и сокращение сети медучреждений в регионах было «не всегда обоснованным».
Путин подчеркнул, что в России «хорошие показатели снижения смертности от ДТП, заболеваний
Президент также добавил, что в связи с увеличением средней продолжительности жизни растет и число людей с тяжелыми заболеваниями. Он пообещал, что государство постарается сделать все возможное для обеспечения их лекарствами и увеличит количество средств, выделяемых на эти цели.