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14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
16:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия увеличит расходы на здравоохранение

Общее финансирование медицинских расходов будет увеличено с 3,8 до 4,1 процента от ВВП России. Об этом заявил на большой пресс-конференции по итогам года Владимир Путин. Глава государства также рассказал о необходимости сохранения малых форм оказания медпомощи и создания новых фельдшерско-акушерских пунктов.

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Об этом заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции по итогам года, которую транслирует Первый канал.

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Глава государства также отметил необходимость сохранения малых форм оказания медпомощи в небольших поселках и создания новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). «По населенным пунктам, где меньше 100 человек, — это должны быть передвижные пункты», — отметил Путин.

По словам президента, в настоящее время «немало сделано с точки зрения повышения доступности высокотехнологической медпомощи». При этом он отметил, что укрупнение и сокращение сети медучреждений в регионах было «не всегда обоснованным».

Путин подчеркнул, что в России «хорошие показатели снижения смертности от ДТП, заболеваний сердечно-сосудистой системы, туберкулеза». Однако в отношении онкологических заболеваний эти показатели по-прежнему не дотягивают до современных требований, отметил он.

Президент также добавил, что в связи с увеличением средней продолжительности жизни растет и число людей с тяжелыми заболеваниями. Он пообещал, что государство постарается сделать все возможное для обеспечения их лекарствами и увеличит количество средств, выделяемых на эти цели.

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ТАССКоммерсантъ-Онлайн
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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