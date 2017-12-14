Роскомнадзор объяснил блокировку материалов нежелательных организаций

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор пояснил блокировку интернет-ресурсов с материалами организаций, признанных в России нежелательными, исполнением Федерального закона «Об информации». Об этом ведомство сообщило в четверг на официальном сайте.

«Ст. 15.3 Федерального закона “Об информации” обязывает Роскомнадзор по требованию Генерального прокурора или его заместителя принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам с информацией, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, размещая гиперссылку на материалы с противоправной информацией, редакция СМИ способствует ее распространению.

«Наличие на сайте издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение и т. д. ) с противоправным контентом расценивается Роскомнадзором как способ распространения данного контента в том случае, если такая гиперссылка является неотъемлемой частью контекста», — пояснили в ведомстве.

12 декабря Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к материалам на 21 интернет-ресурсе нежелательных организаций. Всего в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, входят 11 организаций.