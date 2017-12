Роскомнадзор объяснил блокировку материалов нежелательных организаций

Среди них две британские организации «Открытая Россия» — OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение «Открытая Россия»), а также американская организация «Институт современной России». Последней в этот перечень в июне этого года была включена румынская организация The Black Sea Trust for Regional Cooperation («Черноморский фонд регионального сотрудничества»).