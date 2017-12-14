Роскомнадзор объяснил блокировку материалов нежелательных организаций
Заблокированные
Заблокированные
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор пояснил блокировку
«Ст. 15.3 Федерального закона “Об информации” обязывает Роскомнадзор по требованию Генерального прокурора или его заместителя принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам с информацией, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационным материалам иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной», — говорится в сообщении.
«Наличие на сайте издания гиперссылки на материал (текст, видео-, аудио-, изображение
12 декабря Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к материалам на 21
Среди них две британские организации «Открытая Россия» — OR (Otkrytaya Rossia) и Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение «Открытая Россия»), а также американская организация «Институт современной России». Последней в этот перечень в июне этого года была включена румынская организация The Black Sea Trust for Regional Cooperation («Черноморский фонд регионального сотрудничества»).