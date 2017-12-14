ЦИК РФ насчитал 15 желающих баллотироваться в президенты
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — В президентских выборах может принять участие 13−15 кандидатов, сообщила в четверг секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в эфире «Россия 24» (ВГТРК).
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU — В президентских выборах может принять участие 13−15 кандидатов, сообщила в четверг секретарь ЦИК РФ Майя Гришина в эфире «Россия 24» (ВГТРК).
По нашим подсчетам, выявленных по желанию где-то порядка 13−15 кандидатов. Но это начало. Когда начнется избирательная кампания, то появится еще инициатива.
Она отметила, что активность уже сейчас довольно высокая, среди претендентов «есть люди и более, и менее известные». «Надо понимать, что у нас более 60 политических партий, каждая из них имеет право выдвинуть кандидата», — уточнила Гришина. По ее словам, выборное законодательство РФ гарантирует равенство на выборах всех кандидатов.
«Все кандидаты должны пройти определенные требования, получить определенную поддержку со стороны избирателей. Если кандидат такую поддержку получает, то ему гарантируется равный доступ к эфиру, бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади, равный доступ к проведению наружной рекламы», — пояснила Гришина. Она подчеркнула, что ЦИК России будет жестко следить за соблюдением принципов равенства.
Секретарь ЦИК добавила, что по сравнению с прошлыми кампаниями, значительно уменьшилось количество подписей, которые кандидат должен собрать в свою поддержку.
«Самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей, партийному кандидату — 100 тысяч. Раньше эти цифры были и миллион, и два. Сейчас намного проще стать кандидатом», — сказала Гришина.
Действующий президент Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на очередной срок на прошлой неделе.
О намерении баллотироваться в президенты, в частности, заявляли лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что он не имеет права баллотироваться
Выборы президента РФ предварительно намечены на 18 марта 2018 года. Как сообщалось, проголосовать на них намерены более половины россиян.