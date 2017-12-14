ЦИК РФ насчитал 15 желающих баллотироваться в президенты

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По нашим подсчетам, выявленных по желанию где-то порядка 13−15 кандидатов. Но это начало. Когда начнется избирательная кампания, то появится еще инициатива. Майя Гришина Секретарь ЦИК

Она отметила, что активность уже сейчас довольно высокая, среди претендентов «есть люди и более, и менее известные». «Надо понимать, что у нас более 60 политических партий, каждая из них имеет право выдвинуть кандидата», — уточнила Гришина. По ее словам, выборное законодательство РФ гарантирует равенство на выборах всех кандидатов.

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«Все кандидаты должны пройти определенные требования, получить определенную поддержку со стороны избирателей. Если кандидат такую поддержку получает, то ему гарантируется равный доступ к эфиру, бесплатное эфирное время, бесплатные печатные площади, равный доступ к проведению наружной рекламы», — пояснила Гришина. Она подчеркнула, что ЦИК России будет жестко следить за соблюдением принципов равенства.

Секретарь ЦИК добавила, что по сравнению с прошлыми кампаниями, значительно уменьшилось количество подписей, которые кандидат должен собрать в свою поддержку.

«Самовыдвиженец должен собрать 300 тыс. подписей, партийному кандидату — 100 тысяч. Раньше эти цифры были и миллион, и два. Сейчас намного проще стать кандидатом», — сказала Гришина.

Действующий президент Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на очередной срок на прошлой неделе.