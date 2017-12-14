Игорь Додон отверг предложение Канду объявить день траура
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что нет повода объявлять в Молдове день траура в связи со смертью короля Румынии Михая I. траура в память короля Румынии Михая I.
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что нет повода объявлять в Молдове день траура в связи со смертью короля Румынии Михая I. траура в память короля Румынии Михая I.
Об этом сообщила глава
«Президент Республики Молдова не считает, что Молдова должна объявлять день траура в связи со смертью руководителя или монарха другого государства», — заявила она корреспонденту realitatea.md.
Напомним, что спикер парламента Андриан Канду заявил сегодня после заседания Постоянного бюро, что ему хотелось бы, чтобы 16 декабря был объявлен днем национального траура в память короля Румынии Михая I.