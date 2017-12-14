Канду предложит объявить 16 декабря днем траура
Председатель парламента Андриан Канду хотел бы, чтобы 16 декабря объявили днем национального траура в память о покойном короле Румынии Михае I.
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Председатель парламента Андриан Канду хотел бы, чтобы 16 декабря объявили днем национального траура в память о покойном короле Румынии Михае I.
После сегодняшнего заседания Постоянного бюро Канду сказал, что намерен направить президенту страны Игорю Додону соответствующее ходатайство.
Пока неизвестно, согласится ли президент страны с предложением Канду.
Король Михай I, умерший 5 декабря, будет похоронен в субботу, 16 декабря. Поминальная служба состоится в монастыре в Куртя де Арджеш.