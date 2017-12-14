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19:10 (мск), источник: Sputnik.md

Галиев: отток населения в ЕС из Молдовы и Украины стал фатальным

Эксперт РИСИ говорит о новой политике Евросоюза по превращению жителей постсоветских стран в дешевую рабочую силу.

Источник: Sputnik.md

В последнее время в большинстве евроориентированных государств — Молдове, Украине и странах Балтии темпы оттока трудоспособного населения стали фатальными. Младоевропейцы фактически превратились в доноров для стран старой Европы — об этом говорит эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Галиев.

«Тенденция потери трудоспособного населения усиливает депрессию в экономике: снижается налогооблагаемая база, социальное обеспечение начинает претерпевать серьёзные проблемы. Наблюдается сокращение репродуктивного потенциала из-за отъезда молодого населения за рубеж. Дети, рождённые за пределами страны, становятся культурно и ментально оторванными от неё и вряд ли вернутся назад», — заявил эксперт.

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