Галиев: отток населения в ЕС из Молдовы и Украины стал фатальным
Эксперт РИСИ говорит о новой политике Евросоюза по превращению жителей постсоветских стран в дешевую рабочую силу.
Эксперт РИСИ говорит о новой политике Евросоюза по превращению жителей постсоветских стран в дешевую рабочую силу.
В последнее время в большинстве евроориентированных государств — Молдове, Украине и странах Балтии темпы оттока трудоспособного населения стали фатальными. Младоевропейцы фактически превратились в доноров для стран старой Европы — об этом говорит эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Галиев.
«Тенденция потери трудоспособного населения усиливает депрессию в экономике: снижается налогооблагаемая база, социальное обеспечение начинает претерпевать серьёзные проблемы. Наблюдается сокращение репродуктивного потенциала