Галиев: отток населения в ЕС из Молдовы и Украины стал фатальным

В последнее время в большинстве евроориентированных государств — Молдове, Украине и странах Балтии темпы оттока трудоспособного населения стали фатальными. Младоевропейцы фактически превратились в доноров для стран старой Европы — об этом говорит эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Галиев.