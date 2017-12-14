Литва ужесточит порядок попадания белорусов в приграничную зону

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Литовские власти приняли решение ужесточить с 1 января порядок попадания в приграничную зону республики со стороны России и Беларуси, следует из заявления канцелярии Службы по защите госграницы балтийской республики.

Зона защиты госграницы, или приграничная зона, может достигать от 50 метров до нескольких километров до внутренней территории Литвы.

«Со следующего года ужесточается порядок попадания лиц в приграничную зону, а также сокращается круг желающих попасть в нее. Для лиц, желающих находиться в приграничных районах, вводится государственная пошлина», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве пояснили, что нововведения связаны с защитой внешних границ со стороны России и Беларуси.

В приграничную зону можно попасть при получении разрешения. Служба по защите госграницы определила список лиц, которые могут получить его. «С 1 января следующего года разрешение на попадание в данную зону могут получать лица, которые проживают в ней или являются владельцами недвижимости на этой территории; лица, которые намерены посетить места захоронений, находящихся в приграничной зоне; лица, которые планируют прибыть и находиться в ней (в данном случае лицо должно будет оплатить государственную пошлину)», — отмечает ведомство.

В случае если нахождение в приграничной зоне не было разрешено, грозит административное наказание. За первый раз назначается предупреждение или штраф в размере от 40 до 90 евро, в последующие разы придется заплатить гораздо больше от 90 до 170 евро. «В этом году пограничники за данные нарушения оштрафовали более 300 человек», — добавили в ведомстве.