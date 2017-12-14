Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Путин ответил на вопрос Собчак
Путин вместе с Ротенбергом снимался в кино в 1970-х
Путин ответил анекдотом на вопрос о военных расходах
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
20:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

Губернатор Челябинской области: южноуральцы должны принять позицию Путина

Южный Урал, по словам Бориса Дубровского, помогает России выбраться из экономического кризиса.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Жители Челябинской области должны услышать и принять позицию Владимира Путина, который призвал искать золотую середину между экономическим развитием и экологией, а не бросаться в своих оценках из крайности в крайность. Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский после пресс-конференции президента России.

Подытоживая выступление главы государства, Борис Александрович отметил, что Челябинская область в своём развитии движется в фарватере со всей страной.

Читайте также
О Трампе, Сирии и Украине: в Москве завершилась пресс-конференция Путина

«Темпы роста экономики в Челябинской области на сегодняшний день выше общероссийских в 2,5 раза. Это свидетельство того, что страна выбирается из экономического кризиса, и Урал задаёт тон в этом процессе, — отметил Борис Дубровский. — Начиная с 2014 года, региональное правительство ведёт очень взвешенную бюджетную политику, снижая зависимость от коммерческих кредитов, сводя их практически к “нулю”. Сегодня очевидно, что курс на жизнь по средствам — верный».

Губернатор напомнил, что составной частью высокоскоростной железнодорожной магистрали «Пекин — Москва», которую Владимир Путин во время выступления назвал Шёлковым путём, будет являться маршрут, соединяющий Челябинск и Екатеринбург.

«Мы сегодня синхронизируем стратегию долгосрочного развития со Свердловской областью, — уточнил Дубровский. — Стыковка экономических и социальных политик наших регионов может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни уральцев».

Борис Александрович также напомнил о других важных проектах, реализуемых в Челябинской области — это инвестиции в борьбу с онкологическими заболеваниями и развитие рыбного производства.

Напомним, челябинским журналистам не удалось задать вопросы на пресс-конференции с главой государства, но один из них отличился необычным нарядом, пропагандирующим хоккей. Зато Путина спросили об уральском фермере, в отношении которого завели уголовное дело.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ожившие в морге и записки в желудках. Судмедэксперт - о «мистических» смертях
Путин пообещал простить должников
ЦИК посчитал количество желающих баллотироваться в президенты
СМИ назвали имя «инвестора», давшего $2 млн на «взятку» Улюкаеву
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
300 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга
Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз чая со Шри-Ланки
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь