Губернатор Челябинской области: южноуральцы должны принять позицию Путина
Южный Урал, по словам Бориса Дубровского, помогает России выбраться из экономического кризиса.
Южный Урал, по словам Бориса Дубровского, помогает России выбраться из экономического кризиса.
Жители Челябинской области должны услышать и принять позицию Владимира Путина, который призвал искать золотую середину между экономическим развитием и экологией, а не бросаться в своих оценках из крайности в крайность. Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский после
Подытоживая выступление главы государства, Борис Александрович отметил, что Челябинская область в своём развитии движется в фарватере со всей страной.
«Темпы роста экономики в Челябинской области на сегодняшний день выше общероссийских в 2,5 раза. Это свидетельство того, что страна выбирается из экономического кризиса, и Урал задаёт тон в этом процессе, — отметил Борис Дубровский. — Начиная с 2014 года, региональное правительство ведёт очень взвешенную бюджетную политику, снижая зависимость от коммерческих кредитов, сводя их практически к “нулю”. Сегодня очевидно, что курс на жизнь по средствам — верный».
Губернатор напомнил, что составной частью высокоскоростной железнодорожной магистрали «Пекин — Москва», которую Владимир Путин во время выступления назвал Шёлковым путём, будет являться маршрут, соединяющий Челябинск и Екатеринбург.
«Мы сегодня синхронизируем стратегию долгосрочного развития со Свердловской областью, — уточнил Дубровский. — Стыковка экономических и социальных политик наших регионов может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни уральцев».
Борис Александрович также напомнил о других важных проектах, реализуемых в Челябинской области — это инвестиции в борьбу с онкологическими заболеваниями и развитие рыбного производства.
Напомним, челябинским журналистам не удалось задать вопросы на