Губернатор Челябинской области: южноуральцы должны принять позицию Путина

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Жители Челябинской области должны услышать и принять позицию Владимира Путина, который призвал искать золотую середину между экономическим развитием и экологией, а не бросаться в своих оценках из крайности в крайность. Об этом сообщил глава региона Борис Дубровский после пресс-конференции президента России.

Подытоживая выступление главы государства, Борис Александрович отметил, что Челябинская область в своём развитии движется в фарватере со всей страной.

«Темпы роста экономики в Челябинской области на сегодняшний день выше общероссийских в 2,5 раза. Это свидетельство того, что страна выбирается из экономического кризиса, и Урал задаёт тон в этом процессе, — отметил Борис Дубровский. — Начиная с 2014 года, региональное правительство ведёт очень взвешенную бюджетную политику, снижая зависимость от коммерческих кредитов, сводя их практически к “нулю”. Сегодня очевидно, что курс на жизнь по средствам — верный».

Губернатор напомнил, что составной частью высокоскоростной железнодорожной магистрали «Пекин — Москва», которую Владимир Путин во время выступления назвал Шёлковым путём, будет являться маршрут, соединяющий Челябинск и Екатеринбург.

«Мы сегодня синхронизируем стратегию долгосрочного развития со Свердловской областью, — уточнил Дубровский. — Стыковка экономических и социальных политик наших регионов может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни уральцев».

Борис Александрович также напомнил о других важных проектах, реализуемых в Челябинской области — это инвестиции в борьбу с онкологическими заболеваниями и развитие рыбного производства.