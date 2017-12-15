Прощение от Путина: кому президент предложил списать долги по налогам

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Президент Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции в четверг, 14 декабря, подтвердил, что в ближайшие годы масштабных налоговых преобразований, таких как обсуждавшийся еще недавно налоговый маневр, ждать не стоит. О «маневрах в налоговой системе» после 2018 года, когда истечет мораторий на повышение налоговой нагрузки, самим Путиным и объявленный в 2014 году, пока «рано говорить», эта дискуссия «сначала должна быть проведена на экспертном уровне и после принятия решения вынесена на обсуждение вместе с бизнес-сообществом», сказал президент. Так он ответил на вопрос о том, будут ли расти налоги.

Однако Путин высказал несколько инициатив, направленных скорее на точечное облегчение налогового и долгового бремени граждан. Это прощение долгов физлиц по имущественным налогам, долгов индивидуальных предпринимателей по налогам и страховым взносам, а также долгов по НДФЛ, начисляемому на «материальную выгоду», которая возникает в результате списания задолженности граждан по банковским кредитам или коммунальным услугам. Из слов Путина следует, что такая «амнистия» может затронуть долги на общую сумму до 60 млрд руб.

Не первый «подарок»

Кроме того, Путин предложил освободить пенсионеров, инвалидов и ветеранов от налога на землю — на их шесть соток, как выразился президент. Наконец, он сообщил, что власти обсуждают перераспределение собираемых налогов от федерального бюджета в пользу регионов, и пообещал ограничить рост неналоговой нагрузки на бизнес (сборы и платежи, формально не относящиеся к налогам). Традиционно такие заявления Путина чуть позже облекаются в форму поручений правительству.

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У регионов уже «достаточно полномочий», указывает старший директор группы региональных финансов Fitch Владимир Редькин: «Любая передача дополнительных полномочий ведет к риску недостаточного финансирования, что мы видели, например, в так называемых майских указах. Консолидированный субфедеральный бюджет практически бездефицитен, сектору в целом вряд ли нужны дополнительные доходы, считает он. Но есть существенная доля регионов с большим дефицитом и крупными долгами, и их проблемы обсуждаются недостаточно широко, полагает Редькин. Нужно сильнее выравнивать бюджетную обеспеченность не между регионами и федерацией, а между самими субъектами, во многих странах это решается централизованным перераспределением налоговых доходов от богатых регионов к бедным. «Сектор региональных бюджетов в целом сбалансированный: «температура» региональных бюджетов — 36,6. Но есть регионы в тяжелом положении, скажем так — «в реанимации». И нужно думать не о том, чтобы в целом температуру на одну десятую градуса подкрутить, а о том, чтобы перевести их в общую палату», — заключает Редькин.

«Предлагаемые инициативы — скорее точечные меры облегчения для налогоплательщиков. Амнистией это можно назвать только в широком обывательском смысле. Обычно она подразумевает возможность задекларировать доходы, налоги с которых ранее не уплачивались. А текущее предложение — скорее скромный предновогодний подарок», — рассуждает партнер налоговой практики адвокатского бюро КИАП Михаил Успенский.

Это не первый предвыборный «подарок» Владимира Путина: в ноябре 2011 года он поручал налоговым органам списать задолженность россиян по налогам, накопившуюся по состоянию на 1 января 2009 года, на сумму 36 млрд руб.

Без резких маневров

Год назад Путин дал старт обсуждениям настройки налоговой системы, которые привели к тому, что Минфин предложил налоговый маневр — снижение общей ставки страховых взносов до 22% и повышение ставки НДС до тех же 22%. В начале года Минфин и Минэкономразвития говорили об этой идее публично, но затем обсуждения стихли — после того как Путин сказал, что вести разговоры о маневре преждевременно. Разговоры о налоговой реформе шли целый год, но сейчас их нет, указывает директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан. Минфин в ноябре включил налоговый маневр в свой доклад правительству о налоговой настройке, но в итоговом докладе правительства президенту в декабре этого предложения уже не было, говорит РБК федеральный чиновник.

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После выборов «возможно всё», так как «страна находится в ручном управлении», считает Мовчан. Правительство может принять решения, прямо противоположные тем, что обсуждались до этого, а фискальная нагрузка, наверное, вырастет, так как-то, что говорит Путин, по факту никогда не исполняется, отмечает экономист.

Вернуть к жизни дискуссии о более глубоких налоговых изменениях могут перестановки в правительстве, говорится в вышедшем в четверг годовом обзоре по России от Bank of America Merrill Lynch. Впрочем, Путин заявил на пресс-конференции, что пока не готов говорить о новых членах кабинета министров.

Простить долги

Путин сказал, что у россиян есть непогашенная задолженность по налогам, и предложил ее простить. «Эти задолженности касаются, дай бог памяти, где‑то 42 млн человек. И общий объем этой задолженности — 41 млрд», — сказал президент. Он не уточнил, какие налоги имеет в виду (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК). К налогам, которые уплачивают физлица, относятся НДФЛ и «имущественные» налоги (на землю, транспорт и недвижимость. — РБК), говорит Успенский. «Подоходный налог, как правило, удерживает работодатель, поэтому методом исключения остаются налоги имущественного типа», — рассуждает он.

По данным ФНС, на 1 ноября 2017 года совокупная задолженность физлиц по этим налогам составляла 148 млрд руб., в том числе — 43 млрд руб. по налогам на недвижимое имущество и земельным участкам. Поэтому вполне возможно, что президент имел в виду налоги физлиц на недвижимость и землю.

«Амнистия» для предпринимателей

Путин также выступил с предложением освободить 2,9 млн индивидуальных предпринимателей от долгов по налогам и страховым взносам на 15 млрд руб. «Человек начал работу, начал бизнес. Что‑то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», — сказал президент.

Речь идет о задолженности ИП по страховым взносам в социальные фонды, пояснил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин. ИП вне зависимости от наличия доходов должен выплачивать примерно 3 тыс. руб. в месяц в ПФР и ФОМС, а в случае неуплаты взносов ему грозил семикратный штраф. «Когда передавали базу данных из Пенсионного фонда в ФНС, налоговая служба обратила внимание на гигантские суммы — 15 млрд руб. задолженности, — говорит Калинин. — ФНС, естественно, достаточно жестко отслеживает задолженности по страховым взносам: если у человека есть такая задолженность, он обязан ее погасить, а если он это не сделает, он не сможет открывать новое предприятие или работать руководителем в тех или иных предприятиях, пока эта задолженность не будет погашена».

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На практике часто возникают случаи, когда предприниматели перестают вести бизнес (но не закрывают ИП) и взносы продолжают начисляться, говорит Успенский. «Достаточно много ИП имеют задолженность даже по фиксированным страховым взносам (сейчас это около 28 тыс. руб. в год). Но речь вполне может идти и об иных видах платежей, например по упрощенке или ЕНВД», — говорит юрист. По его словам, такое происходит, если бизнес себя не оправдал, а предприниматель просто забывает закрыть ИП в официальном порядке.

Для индивидуального предпринимателя страховые взносы — это, по сути, вмененный налог, который начисляется в минимальном размере независимо от того, ведет он фактическую деятельность или нет, говорит руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов. Но из слов президента пока не понятно, идет ли речь только о списании долгов для тех, кто забросил бизнес, не закрыв его, отмечает юрист. Возможно, законодатель уточнит круг лиц и виды задолженности, которые подпадают под амнистию: в нее могут включить, например, и долги по налогу на имущество или НДС, возникшие при осуществлении деятельности.



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Списать долги по списанным долгам

Другое предложение президента — списать долги по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), которые возникают у граждан в результате списания их задолженности по банковским кредитам, коммунальным услугам или, например, услугам телефонной связи. Путин назвал эти долги «абсолютно бессмысленной вещью», «несправедливой нагрузкой». Он оценил такие долги в «миллиарды рублей».

Такие списанные долги за оказанные услуги всегда считались «материальной выгодой» с точки зрения налоговиков («условные доходы», как сказал Путин). С этих доходов нужно платить НДФЛ 13%. Но до 2016 года в законе не было четко прописано, когда следует начислять такой НДФЛ, поэтому практического механизма начисления и взыскания такого налога не было. В этом году организации, которые списывают гражданам безнадежные долги, например, операторы связи, начали уведомлять налоговую о списаниях такой задолженности, писал РБК.

Льготы пенсионерам

Путин поручил освободить пенсионеров и льготников, среди которых Герои Советского Союза (России), инвалиды, ветераны войны, от уплаты налога на земельные участки по кадастровой стоимости. Сейчас пенсионеры по старости освобождены от налога на квартиры (и другие строения и помещения в их собственности), но не от земельного налога. А для льготных категорий, куда пенсионеры не входят, предусмотрен денежный вычет 10 тыс. руб. из налоговой базы — кадастровой стоимости земельного участка.

Президент также выразил желание, «чтобы правительство вместе с депутатами Государственной думы приняло решение, согласно которому все те льготные категории граждан, которые получали денежный вычет 10 тыс. на 1 ноября 2017 года совокупная задолженность физлиц по этим налогам составляла 148 млрд руб., получили льготу в натуральном выражении и не платили вообще за все эти шесть соток никаких налогов». И в эти льготные категории нужно включить пенсионеров, сказал президент.

«Это очень существенная мера, особенно для “пригородных” регионов, как Москва и Санкт-Петербург. Достаточное большое количество людей имеют пригородные участки с дачами, садовыми домиками, иногда это очень неудобные, маленькие земельные участки по шесть соток на болотах, которые люди сами осушали и выращивали там укроп и огурцы, и вдруг оказалось, что это все это актив, за который надо платить налог», — сказала РБК декан факультета экономики недвижимости РАНХиГС Елена Иванкина.

По ее словам, по Московской области кадастровая стоимость земельных участков может составлять от $1 тыс. до $10 тыс. в обычных подмосковных местах. «Для льготных категорий $10 тыс. — это очень большая сумма, которую они совершенно не в состоянии платить», — говорит Иванкина. По ее подсчетам, с участка десять соток размер земельного налога составляет около $300, или 18 тыс. руб. «Освобождение льготных категорий граждан и пенсионеров от уплаты земельного налога — это очень правильная мера», — резюмирует она.