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22:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова заподозрила США и Канаду в желании втянуть Украину в новые авантюры

Поставки американских и канадских вооружений толкают Украину на новые военные авантюры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие», — указала Захарова.

Комментарий Москвы прозвучал после брифинга в Госдепартаменте, на котором Вашингтон вновь обвинил самопровозглашенные республики в обстрелах, которые велись украинскими силами.

«Укрепляется ощущение, что эти попытки переложить ответственность неслучайны. В Вашингтоне и Оттаве явно стремятся найти предлог для начала массированных поставок на Украину смертоносных видов вооружений», — заявила представитель российского МИД.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине назвала число погибших с начала конфликта на юго-востоке страны. По подсчетам организации, в период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017-го 10303 человека были убиты и 24778 ранены.

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