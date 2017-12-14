Захарова заподозрила США и Канаду в желании втянуть Украину в новые авантюры

Источник: РИА "Новости"

«В Вашингтоне и Оттаве должны понимать, что силой конфликт в Донбассе, ставший следствием государственного переворота в Киеве, не решить, но вина за гибель людей ляжет и на тех, кто даст в руки убийцам оружие», — указала Захарова.

Комментарий Москвы прозвучал после брифинга в Госдепартаменте, на котором Вашингтон вновь обвинил самопровозглашенные республики в обстрелах, которые велись украинскими силами.

«Укрепляется ощущение, что эти попытки переложить ответственность неслучайны. В Вашингтоне и Оттаве явно стремятся найти предлог для начала массированных поставок на Украину смертоносных видов вооружений», — заявила представитель российского МИД.