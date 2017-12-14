Минобороны: США не перехватывали российские штурмовики в небе над Сирией

«Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Тринадцатого декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25», — говорится в сообщении российского военного ведомства.