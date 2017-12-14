Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
В школьной программе появится новый предмет про «счастье»
Назван лучший по качеству жизни город России
Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
22:39 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны: США не перехватывали российские штурмовики в небе над Сирией

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Минобороны России опровергают сообщения британских и американских СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков в воздушном пространстве над восточным берегом Евфрата в Сирии.

Источник: РИА Новости

«Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Тринадцатого декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Маядин (западный берег реки Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

«Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — добавили в Минобороны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 За что больше не будут платить российские пенсионеры
Зюганов не согласился со словами Путина
Путин пообещал простить должников
Сборная России обыграла Швецию на Кубке Первого канала по хоккею
СМИ назвали имя «инвестора», давшего $2 млн на «взятку» Улюкаеву
CNN: истребители США перехватили самолеты РФ в небе над Сирией
МИД: Канада и США ищут предлог для поставок на Украину оружия
ФИФА получила новые данные о допинге в российском футболе
Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз чая со Шри-Ланки
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь