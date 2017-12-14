Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции. Об этом агентству ТАСС рассказал европейский дипломатический источник.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции. Об этом агентству ТАСС рассказал европейский дипломатический источник.
Он уточнил, что главы государств дали «зеленый свет» для пролонгации ограничительных мер на шесть месяцев. Официально о продлении санкций будет объявлено до католического Рождества (25 декабря).
Ранее 14 декабря
Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на