Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России

Он уточнил, что главы государств дали «зеленый свет» для пролонгации ограничительных мер на шесть месяцев. Официально о продлении санкций будет объявлено до католического Рождества (25 декабря).

Ранее 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране удалось завершить процесс адаптации к жизни в условиях санкций и выйти на траекторию роста.