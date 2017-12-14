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14 декабря, источник: Lenta.Ru

Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции. Об этом агентству ТАСС рассказал европейский дипломатический источник.

Источник: AP 2017

Он уточнил, что главы государств дали «зеленый свет» для пролонгации ограничительных мер на шесть месяцев. Официально о продлении санкций будет объявлено до католического Рождества (25 декабря).

Ранее 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стране удалось завершить процесс адаптации к жизни в условиях санкций и выйти на траекторию роста.

Ряд стран, в том числе США и государства — члены Евросоюза, ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответной меры Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из этих стран.

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31 октября© Ньюстюб
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