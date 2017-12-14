Пентагон рассказал подробности якобы перехвата российских Су-25 над Сирией

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«В один момент Су-25 приблизился достаточно близко к F-22, и он был вынужден усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе», — сказал Пахар, добавив, что инцидент произошел в районе сирийского города Аль-Букемаль.

Ранее в пресс-службе Центрального командования (CENTCOM) США сообщили о сближении российских и американских самолетов в Сирии, отметив, что такие ситуации иногда возникают «по нескольку раз в день» и «ничего экстраординарного в них нет».

Представитель Пентагона заявил, что российские самолеты залетают в контролируемую США зону в Сирии шесть-восемь раз в день.

Собеседник агентства отметил серьезную озабоченность коалиции США возможностью сбить российский военный самолет, если он будет представлять угрозу ее воздушным или наземным силам.