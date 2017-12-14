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14 декабря, источник: РИА Новости

Пентагон рассказал подробности якобы перехвата российских Су-25 над Сирией

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Сближение самолетов России и США в небе над Сирией длилось около 40 минут, американские истребители F-22 были вынуждены усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения с российскими штурмовиками Су-25, сообщил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пахон.

Источник: Reuters

«В один момент Су-25 приблизился достаточно близко к F-22, и он был вынужден усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе», — сказал Пахар, добавив, что инцидент произошел в районе сирийского города Аль-Букемаль.

Ранее в пресс-службе Центрального командования (CENTCOM) США сообщили о сближении российских и американских самолетов в Сирии, отметив, что такие ситуации иногда возникают «по нескольку раз в день» и «ничего экстраординарного в них нет».

Представитель Пентагона заявил, что российские самолеты залетают в контролируемую США зону в Сирии шесть-восемь раз в день.

Собеседник агентства отметил серьезную озабоченность коалиции США возможностью сбить российский военный самолет, если он будет представлять угрозу ее воздушным или наземным силам.

Ранее Минобороны РФ опровергло сообщения британских и американских СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков в воздушном пространстве над восточным берегом Евфрата в Сирии.

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