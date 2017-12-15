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03:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край потратит восемь миллиардов на исполнение майских указов

Бюджет региона справляется с «президентской» нагрузкой.

Хабаровский край, в отличие от ряда других регионов России, справился с финансовой нагрузкой, которую подразумевает исполнение поручений президента России, известных как майские указы. Об этом сообщили депутаты на итоговой пресс-конференции в Законодательной Думе региона, уточнив, что бюджет на следующий год также учитывает затраты на эти цели.

«Майские указы в 2018 году должны быть проанализированы и выполнены. Хабаровский край по их исполнению является одним из лидирующих регионов, в некоторые годы оно шло опережающими темпами — в том числе и касаемо повышения заработных плат бюджетникам. В этом году при формировании бюджета на 2018 год мы, конечно, учли эти расходы», — рассказал председатель краевого парламента Сергей Луговской.

По его словам, при рассмотрении краевого бюджета на следующий год в первом чтении оценка потребности в финансовых ресурсах была рассчитана исходя из прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности в размере 40 993 рубля, а к концу 2017 года этот показатель прогнозируется уже в 41 695 рублей. Статью расходов главного финансового документа региона скорректировали на 342 миллиона рублей.

Спикер краевой Думы подчеркнул, что в целом на выполнение майских указов в бюджете края на 2018 год запланировано около восьми миллиардов рублей. Ещё около 600 миллионов — на повышение заработной платы тем работникам бюджетной сферы, кто не вошёл в майские указы. Учтены затраты на поддержку молодых семей, материнства и неработающего населения.

«Регионы испытывают очень большие трудности в связи с исполнением этих указов, но мы считаем их приоритетными, потому что за этим стоят, прежде всего, люди. Федерация субъектам однозначно помогает, кредитная политика совершенствуется. Сегодня невозможно всё реализовать без заимствований. И переход от банковских к бюджетным кредитам, по которым не нужно платить проценты — приоритет работы и губернатора, и правительства. Больше половины уже перевели — и это деньги, которыми мы можем пользоваться уже сейчас, это и есть федеральная поддержка», — сказал Сергей Луговской.

С ним согласился первый заместитель председателя Законодательной Думы Юрий Матвеев. Он подчеркнул, что для региона исполнение поручений президента не стали чрезмерной нагрузкой.

«Некоторые субъекты, выполняя майские указы, оказались в настоящей долговой яме. Хабаровский край же проработал все эти годы спокойно. Мы большую часть закрывали своим бюджетом, а не поголовно прибегали к заимствованиям. Поэтому мы идём к выполнению задач уверенно», — отметил депутат.

Глава фракции КПРФ в региональном парламенте Александр Громов призвал коллег не рассматривать наступающий год как последний, в котором регион будет выполнять повышенные финансовые обязательства.

«Для нас 2018 год как финиш, но на нём жизнь не заканчивается. Не все бюджетники попали в президентские указы, и нам придётся исправлять эти перекосы. На перспективу я не вижу слишком большого снижения нагрузки, ведь нам придётся держать ту зарплату, которой мы достигли, и при этом “дотягивать” тех, кто не подпадает под действие указов», — сказал Александр Громов.

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