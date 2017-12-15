Трюдо: прогрессивная повестка дня будет представлена на саммите G7 в Канаде в 2018 году

«Канада с гордостью объявляет о прогрессивной повестке дня для саммита G7 2018 года. Темы, которые мы выбрали, в течение года позволят нам сфокусировать наши обсуждения на поиске реальных и конкретных решений в вопросах гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, чистой энергии и экономического роста», — говорится в его заявлении, распространенном канцелярией главы правительства. В нем отмечается, что Канада, как и ее партнеры по «семерке», стремятся «оставить своим детям и внукам более здоровый, миролюбивый и безопасный мир».