Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Путин задал вопрос, как Родченков провез препараты через таможню
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Женщины из Перу устроили свадьбу с деревом
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
12Задержание Михаила Саакашвили
03:53 (мск), источник: ТАСС

Трюдо: прогрессивная повестка дня будет представлена на саммите G7 в Канаде в 2018 году

ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Канада предложит прогрессивную повестку на 44-м саммите стран «семерки», который 8—9 июня 2018 года пройдет в канадском курортном городе Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек).

Источник: Reuters

Об этом 14 декабря сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Канада с гордостью объявляет о прогрессивной повестке дня для саммита G7 2018 года. Темы, которые мы выбрали, в течение года позволят нам сфокусировать наши обсуждения на поиске реальных и конкретных решений в вопросах гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, чистой энергии и экономического роста», — говорится в его заявлении, распространенном канцелярией главы правительства. В нем отмечается, что Канада, как и ее партнеры по «семерке», стремятся «оставить своим детям и внукам более здоровый, миролюбивый и безопасный мир».

С 1 января 2018 года Канада будет председательствовать в G7. Это право ей перейдет от Италии.

Мальбе — это уединенный роскошный курортный комплекс, расположенный в 150 км к северо-востоку от города Квебек. В последний раз Канада принимала саммит такого уровня в 2010 году, тогда еще с участием России в формате G8. Он проводился в Хантсвилле (провинция Онтарио).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как повлияла на районы Ростовской области дорога в обход Украины
Путин американским журналистам: вы вообще нормальные люди, нет?
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Лидеры Евросоюза решили продлить санкции против России
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Неизвестный с ножом напал на прохожих в Маастрихте
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь