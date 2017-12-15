Трюдо: прогрессивная повестка дня будет представлена на саммите G7 в Канаде в 2018 году
ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Канада предложит прогрессивную повестку на 44-м саммите стран «семерки», который
ОТТАВА, 15 декабря. /ТАСС/. Канада предложит прогрессивную повестку на 44-м саммите стран «семерки», который
Об этом 14 декабря сообщил канадский
«Канада с гордостью объявляет о прогрессивной повестке дня для саммита G7 2018 года. Темы, которые мы выбрали, в течение года позволят нам сфокусировать наши обсуждения на поиске реальных и конкретных решений в вопросах гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, чистой энергии и экономического роста», — говорится в его заявлении, распространенном канцелярией главы правительства. В нем отмечается, что Канада, как и ее партнеры по «семерке», стремятся «оставить своим детям и внукам более здоровый, миролюбивый и безопасный мир».
С 1 января 2018 года Канада будет председательствовать в G7. Это право ей перейдет от Италии.
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