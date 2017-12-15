Корейские бизнесмены положили глаз на хабаровскую ТОСЭР
Иностранных инвесторов заинтересовала также местная логистика.
Иностранных инвесторов заинтересовала также местная логистика.
Мэр Хабаровска Александр Соколов встретился с представителями южнокорейской компании Fastech, которая производит электронику, автоматизированные системы и комплектующие для мобильников. Иностранцы заинтересовались режимом ТОСЭР и приехали в дальневосточную столицу обсудить детали.
«Мы проводим для них ознакомительные мероприятия, рассказываем о возможностях города Хабаровска. Даём информацию о тех преференциях, которые внедряются на Дальнем Востоке. У нас опыт сотрудничества с иностранными инвесторами большой. Из тех, кто работает с администрацией Хабаровска, ни один ещё не ушёл недовольный ни из одного проекта. Все получали реальную прибыль и проявляли желание продолжать сотрудничество. Это строительный бизнес, бизнес в торговле, социальной сфере, медицине, проекты в коммунальной сфере, над которыми, в том числе, работали инвесторы из Республики Корея», — заявил Александр Соколов.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве и рассматриваем три варианта. Это сотрудничество с высокотехнологичными предприятиями Хабаровска или вузами для совместной разработки высокотехнологичной продукции и реализации их на зарубежных рынках. Мы также готовы брать на стажировку специалистов из Хабаровска, чтобы познакомить их с особенностями своего производства, с технологиями в Корее. Кроме того, мы рассматриваем возможность прямого инвестирования в инвестиционные проекты Хабаровска», — рассказал президент компании Сон Чжин Иль.