Корейские бизнесмены положили глаз на хабаровскую ТОСЭР

Мэр Хабаровска Александр Соколов встретился с представителями южнокорейской компании Fastech, которая производит электронику, автоматизированные системы и комплектующие для мобильников. Иностранцы заинтересовались режимом ТОСЭР и приехали в дальневосточную столицу обсудить детали.

Во время рабочего визита в Пучон Александр Соколов посетил головной офис предприятия и рассказал об условиях ведения бизнеса и инвестиционных возможностях Хабаровска. Делегация бизнесменов из Кореи, которую возглавляет президент Fastech Сон Чжин Иль, решили нанести ответный визит.

«Мы проводим для них ознакомительные мероприятия, рассказываем о возможностях города Хабаровска. Даём информацию о тех преференциях, которые внедряются на Дальнем Востоке. У нас опыт сотрудничества с иностранными инвесторами большой. Из тех, кто работает с администрацией Хабаровска, ни один ещё не ушёл недовольный ни из одного проекта. Все получали реальную прибыль и проявляли желание продолжать сотрудничество. Это строительный бизнес, бизнес в торговле, социальной сфере, медицине, проекты в коммунальной сфере, над которыми, в том числе, работали инвесторы из Республики Корея», — заявил Александр Соколов.

Гости посетили предприятия Хабаровска, которые входят в ТОСЭР. Как сообщает пресс-служба администрации города, местные власти намерены предложить южнокорейским предпринимателям территорию для организации производства на площадке индустриального парка. Иностранцы заинтересовались и логистическими возможностями города — его разветвлённой системой транспортного и железнодорожного сообщения. Гости также хотят договориться с вузами Хабаровска о стажировке студентов инженерных специальностей на предприятии в Корее.