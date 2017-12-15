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04:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вопрос слияния Хабаровского края с ЕАО не стоит — свою позицию высказал Владимир Путин

Свое отношение к теме укрупнения субъектов глава государства высказал в ходе пресс-конференции.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 декабря, AmurMedia.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что в политической повестке вопрос об объединении регионов не стоит. Глава государства тем самым успокоил политические элиты национальных республик и автономий, сообщает ИА AmurMedia.

Вопрос о сохранении национальной идентичности в отдельных субъектах прозвучал одним из первых. Его задала журналистка из Татарстана.

«Мы должны признать, что после известных событий начала 90-х годов, когда распался Советский Союз, все-таки по старинному принципу формировались субъекты Федерации, и очень много субъектов Федерации оказались экономически несостоятельными. И в целом, если говорить про экономическую целесообразность, то тогда, наверное, иногда есть смысл в этом укрупнении.

Но хочу подчеркнуть, чтобы и в Татарстане, и в других национальных республиках, автономиях меня услышали: мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации. Потому что любой народ — маленький, большой — должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемой и оптимальной. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет, — сказал Владимир Путин.

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