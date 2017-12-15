Вопрос слияния Хабаровского края с ЕАО не стоит — свою позицию высказал Владимир Путин

«Мы должны признать, что после известных событий начала 90-х годов, когда распался Советский Союз, все-таки по старинному принципу формировались субъекты Федерации, и очень много субъектов Федерации оказались экономически несостоятельными. И в целом, если говорить про экономическую целесообразность, то тогда, наверное, иногда есть смысл в этом укрупнении.

Но хочу подчеркнуть, чтобы и в Татарстане, и в других национальных республиках, автономиях меня услышали: мы ничего не будем навязывать в этой сфере. Считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства Российской Федерации. Потому что любой народ — маленький, большой — должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемой и оптимальной. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет, — сказал Владимир Путин.