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04:25 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР

Областной суд белорусского города Гомеля наказал двумя годами колонии 29-летнего белоруса Виталия Котлобая за участие в военном формировании на территории самопровозглашенной «Луганской народной республики» на востоке Украины.

Источник: Reuters

Это первый в Белоруссии судебный приговор за наемничество и участие в украинском конфликте, сопряженный с реальным лишением свободы.

«Гуманитарный казак»

По предположениям правозащитников, 29-летнего гомельчанина «вычислили» белорусские спецслужбы; доказательства противоправной деятельности собрал Следственный комитет.

Выяснилось, что тот через российский погранпункт попал на территорию самопровозглашенной ЛНР летом 2015 года, вступил на территории ЛНР в вооруженное формирование — казачий полк, домой в Гомель решил вернуться в начале 2017 года.

Сторона обвинения утверждала в суде, что белорус, зачисленный в казачий полк рядовым, имел служебное удостоверение, боевое оружие, форменное обмундирование и почти год участвовал в стрельбах, военных учениях и прочих военизированных мероприятиях.

Обвиненный заявил, что оружия не имел, в военных действиях не участвовал, не является военнослужащим.

По словам молодого человека, он в качестве члена одного из российских общественных объединений был отправлен с гуманитарной миссией на территорию Украины, которая контролируется силами ЛНР. Там собирал и распределял гуманитарную помощь, «сведения для казачества», создавал информационные ролики и принимал участие в создании базы данных военнослужащих двух других вооруженных подразделений ЛНР.

Форму и служебное удостоверение, как рассказал суду обвиняемый, ему выдали в российской Ростовской области для беспрепятственного проезда через блок-посты на территории ЛНР при доставке гуманитарной помощи.

Приговор

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, дело было рассмотрено 11 декабря в открытом судебном заседании.

Но журналистов и «посторонних» зрителей в зале судебного заседания фактически не было.

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«Мне жаль, что столь примечательное для нашего города и страны разбирательство оказалось вне внимания правозащитников и журналистов: родственники обвиненного не сочли нужным обращаться за помощью и привлекать внимание к ситуации», — сетует Леонид Судаленко, правозащитник из Гомеля.

Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый в ходе заседания не смог внятно объяснить, почему в его якобы «казачьих» документах указана принадлежность к подразделению иного военного гарнизона, а также наличие у него огнестрельного оружия.

Гомельский областной суд признал гражданина Белоруссии виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства без уполномочия государства-родины.

29-летний гомельчанин приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Максимальное наказание по инкриминированной статье составляет пять лет.

Приговор может быть обжалован в установленный законом 10-дневный срок.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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