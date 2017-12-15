Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Областной суд белорусского города Гомеля наказал двумя годами колонии 29-летнего белоруса Виталия Котлобая за участие в военном формировании на территории самопровозглашенной «Луганской народной республики» на востоке Украины.
Источник:Reuters
Это первый в Белоруссии судебный приговор за наемничество и участие в украинском конфликте, сопряженный с реальным лишением свободы.
«Гуманитарный казак»
По предположениям правозащитников, 29-летнего гомельчанина «вычислили» белорусские спецслужбы; доказательства противоправной деятельности собрал Следственный комитет.
Выяснилось, что тот через российский погранпункт попал на территорию самопровозглашенной ЛНР летом 2015 года, вступил на территории ЛНР в вооруженное формирование — казачий полк, домой в Гомель решил вернуться в начале 2017 года.
Сторона обвинения утверждала в суде, что белорус, зачисленный в казачий полк рядовым, имел служебное удостоверение, боевое оружие, форменное обмундирование и почти год участвовал в стрельбах, военных учениях и прочих военизированных мероприятиях.
Обвиненный заявил, что оружия не имел, в военных действиях не участвовал, не является военнослужащим.
По словам молодого человека, он в качестве члена одного из российских общественных объединений был отправлен с гуманитарной миссией на территорию Украины, которая контролируется силами ЛНР. Там собирал и распределял гуманитарную помощь, «сведения для казачества», создавал информационные ролики и принимал участие в создании базы данных военнослужащих двух других вооруженных подразделений ЛНР.
Форму и служебное удостоверение, как рассказал суду обвиняемый, ему выдали в российской Ростовской области для беспрепятственного проезда через блок-посты на территории ЛНР при доставке гуманитарной помощи.
Приговор
Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, дело было рассмотрено 11 декабря в открытом судебном заседании.
Но журналистов и «посторонних» зрителей в зале судебного заседания фактически не было.
«Мне жаль, что столь примечательное для нашего города и страны разбирательство оказалось вне внимания правозащитников и журналистов: родственники обвиненного не сочли нужным обращаться за помощью и привлекать внимание к ситуации», — сетует Леонид Судаленко, правозащитник из Гомеля.
Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый в ходе заседания не смог внятно объяснить, почему в его якобы «казачьих» документах указана принадлежность к подразделению иного военного гарнизона, а также наличие у него огнестрельного оружия.
Гомельский областной суд признал гражданина Белоруссии виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства без уполномочия государства-родины.
29-летний гомельчанин приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Максимальное наказание по инкриминированной статье составляет пять лет.
Приговор может быть обжалован в установленный законом 10-дневный срок.
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ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.