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04:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

Журналисты спросили Владимира Путина о Байкале и омуле

У президента есть свое мнение о сложившейся ситуации.

Источник: AP 2017

14 декабря во время ежегодной пресс-конференции президента России журналисты из Бурятии спросили у Владимира Путина о ситуации с Байкалом, омулем и людьми, оставшимися без работы после запрета лова рыбы.

«Естественно, надо бороться за экологию и если омуль истребляется, то его надо защитить — ввести на какое-то время мораторий. Но нужно было прежде подумать о людях, которые работают в этой сфере и кормят свои семьи. Все нужно делать в рамках здравого смысла. К вопросу нужно вернуться детально», — заявил Владимир Путин.

В 2017 году в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина участвовали более 1600 журналистов. Разговор президента России с представителями СМИ продолжался более 3 часов.

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