Журналисты спросили Владимира Путина о Байкале и омуле

14 декабря во время ежегодной пресс-конференции президента России журналисты из Бурятии спросили у Владимира Путина о ситуации с Байкалом, омулем и людьми, оставшимися без работы после запрета лова рыбы.

«Естественно, надо бороться за экологию и если омуль истребляется, то его надо защитить — ввести на какое-то время мораторий. Но нужно было прежде подумать о людях, которые работают в этой сфере и кормят свои семьи. Все нужно делать в рамках здравого смысла. К вопросу нужно вернуться детально», — заявил Владимир Путин.