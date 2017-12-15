Журналисты спросили Владимира Путина о Байкале и омуле

14 декабря во время ежегодной пресс-конференции президента России журналисты из Бурятии спросили у Владимира Путина о ситуации с Байкалом, омулем и людьми, оставшимися без работы после запрета лова рыбы.
«Естественно, надо бороться за экологию и если омуль истребляется, то его надо защитить — ввести на какое-то время мораторий. Но нужно было прежде подумать о людях, которые работают в этой сфере и кормят свои семьи. Все нужно делать в рамках здравого смысла. К вопросу нужно вернуться детально», — заявил Владимир Путин.
В 2017 году в ежегодной пресс-конференции Владимира Путина участвовали более 1600 журналистов. Разговор президента России с представителями СМИ продолжался более 3 часов.