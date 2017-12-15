Интерактивную экспозиции Хабаровского края показали в Москве
Гостям «Дней Дальнего Востока» представили самые значимые проекты региона.
Гостям «Дней Дальнего Востока» представили самые значимые проекты региона.
В экспоцентре на Красной Пресне в Москве стартовала деловая программа «Дней Дальнего Востока». В числе экспозиций регионов ДФО свой потенциал показал Хабаровский край, показав свои самые крупные проекты.
«Мы хотим показать, какие шаги были сделаны у нас за последние несколько лет. Мы демонстрируем гостям, что сегодня в Хабаровском крае не только появляются новые инвестиции, но и строятся объекты социальной инфраструктуры. Например, долгосрочный план развития
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на ярмарке в рамках «Дней Дальнего Востока» регион представил местный мёд, рыбные деликатесы, дикоросы, травы и сувениры. Привезённые 50 килограммов мёда продали за один день. Самым популярным продуктом стали кедровые орешки.