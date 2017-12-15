Интерактивную экспозиции Хабаровского края показали в Москве

«Мы хотим показать, какие шаги были сделаны у нас за последние несколько лет. Мы демонстрируем гостям, что сегодня в Хабаровском крае не только появляются новые инвестиции, но и строятся объекты социальной инфраструктуры. Например, долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре — это в первую очередь новый театр, строительство новых школ, дорог, дамб. В Хабаровске тоже немало больших объектов, например, новый акушерский корпус перинатального центра, школа на “Ореховой сопке”. Мы также презентуем чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске в следующем году. Для нас важно показать, что городу и краю доверяют проводить соревнования такого уровня. Мы приглашаем гостей из Москвы и других регионов России на этот чемпионат», — отметил Вячеслав Шпорт.