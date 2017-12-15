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04:39 (мск), источник: Восток Медиа

Интерактивную экспозиции Хабаровского края показали в Москве

Гостям «Дней Дальнего Востока» представили самые значимые проекты региона.

В экспоцентре на Красной Пресне в Москве стартовала деловая программа «Дней Дальнего Востока». В числе экспозиций регионов ДФО свой потенциал показал Хабаровский край, показав свои самые крупные проекты.

По информации пресс-службы правительства региона, работу площадок оценил полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. На стенде Хабаровского края губернатор Вячеслав Шпорт показал интерактивную выставку, рассказал о текущей работе по долгосрочному плану комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, продемонстрировал макет строящейся автодороги «Обход Хабаровска».

«Мы хотим показать, какие шаги были сделаны у нас за последние несколько лет. Мы демонстрируем гостям, что сегодня в Хабаровском крае не только появляются новые инвестиции, но и строятся объекты социальной инфраструктуры. Например, долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре — это в первую очередь новый театр, строительство новых школ, дорог, дамб. В Хабаровске тоже немало больших объектов, например, новый акушерский корпус перинатального центра, школа на “Ореховой сопке”. Мы также презентуем чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Хабаровске в следующем году. Для нас важно показать, что городу и краю доверяют проводить соревнования такого уровня. Мы приглашаем гостей из Москвы и других регионов России на этот чемпионат», — отметил Вячеслав Шпорт.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на ярмарке в рамках «Дней Дальнего Востока» регион представил местный мёд, рыбные деликатесы, дикоросы, травы и сувениры. Привезённые 50 килограммов мёда продали за один день. Самым популярным продуктом стали кедровые орешки.

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