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05:32 (мск), источник: ДЕЙТА

Сторож-кандидат пообещал покончить с криминалом во Владивостоке

Бывший глава Владивостока собирается покончить с криминалом и беспределом, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

В рамках конкурсного отбора кандидатов на должность главы администрации Владивостока перед конкурсной комиссией выступил сторож Евгений Блинов, занимавший пост руководителя горисполкома Владивостока в начале 90-х годов.

В своём выступлении бывший градоначальник поведал об успехах в бытность своего руководства, пообещав направить усилия на увеличение доходной и соответственно расходной части бюджета, разработку нового Генплана — комплексного развития всех сфер городской жизнедеятельности, вернуть Владивостоку землю, вернуть упускаемые доходы, навести порядок с общественным транспортом и помочь бизнесу.

«Если доверите, — обратился бывший руководитель города к членам комиссии, — то через три дня никто в городе не заметит, что пришла новая власть. Но через два месяца увидите как преображается город».

Отвечая на вопрос, что заставило бывшего политика через столько лет вновь попробовать вернуться во власть, Блинов ответил, что ему надоел беспредел, надоел криминал и то что в жизни города не происходит ничего прорывного. «Вот, почему я хочу» — резюмировал Блинов.

Андрей Горюнов.

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