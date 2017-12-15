Демографические инициативы Путина обсудили в Омске

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В четверг, 14 декабря, во время большой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин напомнил свои предложения по поддержке института семьи и детства. Введение новых выплат по рождению детей, продление программы материнского капитала, а также субсидии по ипотеке будут реализоваться с 2018 года. По словам Путина, поддержка семьи повысит демографический потенциал.

В Омске в это же время проходил круглый стол. В Министерство труда и социального развития Омской области собрались представители соцведомств, общественных организаций и молодые семьи, чтобы обсудить предложения Президента и высказать свое мнение.

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Молодежь, которая только планирует рождение детей, считает, что ежемесячные выплаты в раз мере почти 9,5 тысяч рублей, гарантированные в случае рождения первенца, будут большой помощью для молодых семей.

Пары, где уже есть детки, предложили дополнить пакет мер по поддержке семей с детьми. Очень бы помогло семьям продление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком при устройстве малыша в детсад-ясли для его акклиматизации в течение полугода. Также прозвучало предложение восстановить систему яслей, куда можно отдавать совсем маленьких ребятишек. Это бы сильно упростило жизнь матерям одиночкам, чтобы они могли как можно раньше выходить на работу.

Участники заинтересованно обсуждали возможность с 2018 года оформлять ипотечные кредиты под 6% годовых для семей у которых в новом году родится второй или последующий ребенок. Проценты выше 6% будет гасить вместо заемщика государство.

Замминистра экономики Омской области Елена Русинова рассказала о региональном ипотечном проекте. Он будет запущен в регионе с нового года по инициативе врио губернатора Александра Буркова.

Елена Русинова:

— Молодая семья, даже не имеющая детей, сможет получить ипотечный кредит под те же 6% годовых. Более того, молодая семья сможет получить до половины первоначального взноса, требующегося при оформлении жилищной ипотеки. Остальная половина погасится за счет субсидии из областного бюджета. (Цитата по «ОМСКРЕГИОН»).

Как добавила замминистра, на эту программу из бюджета выделят 360 миллионов рублей.