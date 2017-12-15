Демографические инициативы Путина обсудили в Омске
Президентские предложения начнут реализовывать с 1 января с 2018 года.
Президентские предложения начнут реализовывать с 1 января с 2018 года.
В четверг, 14 декабря, во время большой
В Омске в это же время проходил круглый стол. В Министерство труда и социального развития Омской области собрались представители соцведомств, общественных организаций и молодые семьи, чтобы обсудить предложения Президента и высказать свое мнение.
Молодежь, которая только планирует рождение детей, считает, что ежемесячные выплаты в раз мере почти 9,5 тысяч рублей, гарантированные в случае рождения первенца, будут большой помощью для молодых семей.
Пары, где уже есть детки, предложили дополнить пакет мер по поддержке семей с детьми. Очень бы помогло семьям продление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком при устройстве малыша в
Участники заинтересованно обсуждали возможность с 2018 года оформлять ипотечные кредиты под 6% годовых для семей у которых в новом году родится второй или последующий ребенок. Проценты выше 6% будет гасить вместо заемщика государство.
Замминистра экономики Омской области Елена Русинова рассказала о региональном ипотечном проекте. Он будет запущен в регионе с нового года по инициативе врио губернатора Александра Буркова.
Елена Русинова:
— Молодая семья, даже не имеющая детей, сможет получить ипотечный кредит под те же 6% годовых. Более того, молодая семья сможет получить до половины первоначального взноса, требующегося при оформлении жилищной ипотеки. Остальная половина погасится за счет субсидии из областного бюджета. (Цитата по «ОМСКРЕГИОН»).
Как отметили в региональном Минтруде, работа по внедрению новых мер соцподдержки будет завершена в короткие сроки. Сейчас разрабатываются законопроекты по их введению с 1 января 2018 года.