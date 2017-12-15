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07:23 (мск), источник: НИА Красноярск

Краевые депутаты проверили, как выполняются их предложения по развитию в крае пчеловодства и мараловодства

На заседании комитета по делам села и агропромышленной политике в Законодательном Собрании депутаты проверили, как выполняются их предложения по развитию в крае пчеловодства и мараловодства.

Источник: Reuters

Напомним, что в июне этого года на выездном заседании комитета в поселке Береть Березовского района парламентарии встретились с представителями ассоциаций и предприятий, которые занимаются в крае этими видами деятельности.

В результате министерству сельского хозяйства предложили создать механизмы поддержки пчеловодов при создании пасек, в том числе помочь в устройстве пчелопитомника в Енисейском районе. По мнению депутатов, в крае должен появиться рынок органических продуктов питания. Помимо мер по поддержке производства и обучению пчеловодов за счет средств бюджета предлагалось организовать ветеринарный контроль готовых продуктов и использовать мед в питании школьников.

Как отчитался заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов, в 2016 году в крае было 36 тысяч пчелосемей. Большая их часть — в личных подсобных хозяйствах. Производство меда составило более 800 тонн. В крае принят закон о пчеловодстве, оказывается грантовая поддержка. В Красноярском аграрном университете организовано обучение по программе «Пчеловодство» и выделено 25 бюджетных мест. Обозначил Леонид Николаевич и проблемные моменты. Так, получать помощь из бюджета могут только сельхозпроизводители, зарегистрированные в государственном реестре. Однако регистрироваться предприниматели не торопятся. Также нет движения навстречу со стороны бизнеса в вопросе селекционной работы.

В обсуждении приняли участие депутаты Валерий Вэнго, Николай Креминский, Роман Гольдман, Евгений Черных. В связи с тем, что ведомству передан ряд новых полномочий и будет меняться его структура, Александр Бойченко предложил министру назначить специалиста, который бы прицельно занимался вопросами пчеловодства, дикоросов и другими специализированными направлениями, постоянно контактировал с производителями и ассоциацией.

Председатель комитета Сергей Зяблов обратился к участвовавшей в заседании председателю ассоциации «Пчеловоды Красноярья» Ирине Бондарь с предложением сформировать список тех членов ассоциации, которые реально готовы заниматься вопросом создания инфраструктуры отрасли: пчелопитомника и пчелоконторы. А министру предложил изучить механизмы ее создания и просчитать необходимые финансовые затраты, с тем чтобы в январе провести совместную встречу сторон на эту тему.

Далее депутаты заслушали информацию ведомства о проблемах и достижениях в развитии мараловодства. В крае работает несколько хозяйств, где разводят маралов: в Краснотуранском, Рыбинском и Манском районах. В них содержится около 1900 животных. Предприниматели стремятся расширить поголовье. В связи с этим был рассмотрен проект ООО «Русь» о создании мараловодческой фермы. Однако он требует значительных финансовых вливаний, и найти желающих в него вложиться среди различных бизнес-структур не удалось. Как перспективное направление Леонид Шорохов предложил разработку муниципальных программ, в которые могли бы вложить средства и предприниматели, и банки.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Зяблов сказал: «Мы видим, что работа не имеет системного характера. Исполнительная власть и бизнес перекладывают инициативу друг на друга. Конечно, тут есть своя специфика. Пчеловодов в реестре сельхозпроизводителей нет, а в жизни они есть, и проблем у них хватает. Все они частники, и когда возникают какие-то общие проблемы, никто из них не готов решать их сообща. Поэтому я и попросил дать инициативных людей, с которыми можно обсуждать создание заказника, возрождение среднерусской породы пчелы, чтобы свести всех вместе и посмотреть, кто готов работать. Мы эту работу поставили на контроль и приведем в системное русло: выявили проблему, собрали заинтересованных людей, дали ряд поручений министерству, в январе еще раз проведем рабочее совещание. Что касается мараловодов, то здесь есть базовое хозяйство и инициативные люди, которые стремятся развиваться и иметь свое племенное хозяйство в крае. Нужно на основе государственно-частного партнерства выстроить линию, чтобы получить здесь результат».

Кроме того, комитет поддержал корректировку государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», рассчитанной до 2020 года. Как доложил Леонид Шорохов, общий объем финансирования по программе остается неизменным — 36,8 млрд рублей. Однако в этом году внутри программы произошло перераспределение средств. В частности, полтора миллиона рублей направлено на возмещение затрат по продвижению местных продуктов. Речь идет о поддержке добровольной сертификации продуктов местных предприятий, входящих в ассоциацию «Енисейский стандарт».

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