Конкуренция пришла: Мирзиёев ликвидировал «Узбекенгилсаноат»

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о ликвидации акционерного общества «Узбекенгилсаноат», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это решение принято в связи с тем, что сложившаяся за прошедшие годы система управления отраслью не отвечает современным тенденциям развития текстильной промышленности и не способна оказывать поддержку производителям.

Сейчас, например, в состав «Узбекенгилсаноат» входят 436 предприятий, что составляет лишь 6% от их общего числа. Деятельность данного общества в основном сводится к сбору статистики, проведению различных совещаний, организации выставок. Его организационная форма также не соответствует правовому положению акционерного общества.

Теперь на базе ликвидируемого АО будет создана Ассоциация предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности «Узтекстильпром». Она будет отвечать за выработку предложений по устранению системных проблем, внедрение маркетинговых инноваций, а также определение перспектив и приоритетных направлений развития отрасли с учетом современных тенденций.

В структуре новой организации также впервые появится консультативный орган — Совет предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности. Интересно, что все предприятия, вошедшие в ассоциацию, обязаны будут экспортировать продукцию с единой маркировкой Uztextile.

Одна из главных задач ассоциации — перевод узбекской текстильной промышленности на кластерное развитие. Данная модель подразумевает организацию единого производственного цикла, который включает выращивание хлопка-сырца, первичную обработку, дальнейшую переработку на хлопкоочистительных предприятиях и выпуск конечной текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Мирзиёев создал специальную Рабочую комиссию, которой поручено разработать проект Концепции развития на среднесрочную перспективу хлопково-текстильных кластеров с учетом опыта уже действующих подобных объектов в Бухарской и Навоийской областях.