Конкуренция пришла: Мирзиёев ликвидировал «Узбекенгилсаноат»
Сложившаяся за прошедшие годы система управления отраслью не отвечает современным тенденциям развития текстильной промышленности и не способна оказывать поддержку производителям.
Сложившаяся за прошедшие годы система управления отраслью не отвечает современным тенденциям развития текстильной промышленности и не способна оказывать поддержку производителям.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о ликвидации акционерного общества «Узбекенгилсаноат», сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это решение принято в связи с тем, что сложившаяся за прошедшие годы система управления отраслью не отвечает современным тенденциям развития текстильной промышленности и не способна оказывать поддержку производителям.
Сейчас, например, в состав «Узбекенгилсаноат» входят 436 предприятий, что составляет лишь 6% от их общего числа. Деятельность данного общества в основном сводится к сбору статистики, проведению различных совещаний, организации выставок. Его организационная форма также не соответствует правовому положению акционерного общества.
Теперь на базе ликвидируемого АО будет создана Ассоциация предприятий текстильной и
В структуре новой организации также впервые появится консультативный орган — Совет предприятий текстильной и
Одна из главных задач ассоциации — перевод узбекской текстильной промышленности на кластерное развитие. Данная модель подразумевает организацию единого производственного цикла, который включает выращивание
Мирзиёев создал специальную Рабочую комиссию, которой поручено разработать проект Концепции развития на среднесрочную перспективу
Президент также предоставил членам Ассоциации «Узтекстильпром» ряд льгот и преференций. Среди них: освобождение до 1 января 2021 года от уплаты таможенных платежей за импортируемые хлопковое, искусственное и синтетическое волокно, шерсть, сырье и иные материалы, необходимые для производства текстильной продукции.