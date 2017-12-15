6 омских журналистов пытались задать вопрос Путину
Но ни один из них не смог.
Но ни один из них не смог.
В минувший четверг, 14 декабря, в столице прошла большая
Напомним, Владимир Владимирович на протяжении почти 4 часов отвечал на вопросы журналистов — российских и зарубежных. Их собралось больше 1600, и, конечно, далеко не всем посчастливилось обратить внимание президента на себя.
Среди акул пера оказались представители «Омской правды», «12 канала» и районных газет. При этом таблички с надписью «Омск» ни разу не попали в кадр телекамер. Какие вопросы хотели задать местные журналисты, неизвестно.