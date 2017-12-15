6 омских журналистов пытались задать вопрос Путину

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В минувший четверг, 14 декабря, в столице прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. На этот раз ни один из 6 журналистов из Омской области, которые отправились в Москву, не смог задать свой вопрос главе государства. Их там было шесть человек.

Напомним, Владимир Владимирович на протяжении почти 4 часов отвечал на вопросы журналистов — российских и зарубежных. Их собралось больше 1600, и, конечно, далеко не всем посчастливилось обратить внимание президента на себя.