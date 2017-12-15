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09:04 (мск), источник: Tengrinews

Асанов, Абаев, Бекетаев и Касымбек получили ордена

Нурсултан Назарбаев провел церемонию награждения и вручения государственных наград и премий, передает корреспондент Tengrinews.kz из Акорды.

Источник: Tengrinews

Среди награжденных — новый председатель Верховного суда Жакип Асанов, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, министр юстиции Марат Бекетаев и министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек. Они получили ордена «Парасат».

Орден «Парасат» (Орден Благородства) учрежден законом от 1 апреля 1993 года. Им награждаются деятели и граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Республики Казахстан, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов. Орден не имеет степеней. 11 декабря этого года Глава государства внес в Сенат Парламента кандидатуру Жакипа Асанова на должность председателя Верховного суда. На этом посту бывший генеральный прокурор сменил Кайрата Мами, который возглавил Конституционный совет.

Отметим, Президент Казахстана подписал указ о награждении председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова званием «Қазақстанның Еңбек Ері». Также званием «Қазақстанның Еңбек Ері» были отмечены менеджер ТОО «Тенгизшевройл» Руслан Куатов (Атырауская область) и руководитель КХ «Жақсылық» Жаксылык Ушкемпиров (Жамбылский район Алматинской области).

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