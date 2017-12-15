Асанов, Абаев, Бекетаев и Касымбек получили ордена

Орден «Парасат» (Орден Благородства) учрежден законом от 1 апреля 1993 года. Им награждаются деятели и граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала Республики Казахстан, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов. Орден не имеет степеней. 11 декабря этого года Глава государства внес в Сенат Парламента кандидатуру Жакипа Асанова на должность председателя Верховного суда. На этом посту бывший генеральный прокурор сменил Кайрата Мами, который возглавил Конституционный совет.