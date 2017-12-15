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09:14 (мск), источник: Kazinform

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

«После обретения государственного суверенитета, мы последовательно созидали сильный и процветающий Казахстан. За эти годы наша страна добилась многих значимых успехов. Сегодня мы ставим перед собой великую цель — войти в 30-ку самых развитых государств мира», — отметил Нурсултан Назарбаев на церемонии вручения государственных наград политическим, общественным, культурным и спортивным деятелям страны.

Президент подчеркнул, что в рамках масштабной модернизации обеспечены высокие социальные гарантии и рост благосостояния граждан. Казахстан, отметил Нурсултан Назарбаев, достойно провел масштабное мероприятие глобального уровня, укрепив международный авторитет Казахстана.

«Все эти достижения стали возможны благодаря усилиям, энергии всех казахстанцев», — убежден Президент.

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