Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником

«После обретения государственного суверенитета, мы последовательно созидали сильный и процветающий Казахстан. За эти годы наша страна добилась многих значимых успехов. Сегодня мы ставим перед собой великую цель — войти в 30-ку самых развитых государств мира», — отметил Нурсултан Назарбаев на церемонии вручения государственных наград политическим, общественным, культурным и спортивным деятелям страны.