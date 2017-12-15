Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«После обретения государственного суверенитета, мы последовательно созидали сильный и процветающий Казахстан. За эти годы наша страна добилась многих значимых успехов. Сегодня мы ставим перед собой великую цель — войти в 30-ку самых развитых государств мира», — отметил Нурсултан Назарбаев на церемонии вручения государственных наград политическим, общественным, культурным и спортивным деятелям страны.
Президент подчеркнул, что в рамках масштабной модернизации обеспечены высокие социальные гарантии и рост благосостояния граждан. Казахстан, отметил Нурсултан Назарбаев, достойно провел масштабное мероприятие глобального уровня, укрепив международный авторитет Казахстана.
«Все эти достижения стали возможны благодаря усилиям, энергии всех казахстанцев», — убежден Президент.