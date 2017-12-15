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10:36 (мск), источник: РИАМО

Новый регламент ликвидации ДТП утвердили в Москве

РИАМО — 15 дек. Новый регламент ликвидации последствий крупных дорожных аварий утвердили в Москве, он поможет быстрее оказывать помощь и освобождать проезжую часть после аварий, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Источник: Николай Корешков / РИАМО

«Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил межведомственный регламент взаимодействия ГУ МВД России по городу Москве, департамента здравоохранения, департамента транспорта и департамента жилищно-коммунального хозяйства по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий», — сказал собеседник агентства.

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Новый порядок взаимодействия позволит быстрее оказать помощь и освободить проезжую часть при серьезных ДТП в три раза быстрее.
Сотрудник пресс-службы ЦОДД

Он добавил, что в соответствии с новым регламентом оперативные службы будут оперативно приезжать на место происшествия и своевременно оказывать помощь пострадавшим.

«Регламентом также предусмотрены специальные места для разбора ДТП на МКАД в Москве. Их организуют на базе диспетчерских пунктов столичного ЦОДД для того, чтобы в короткие сроки освобождать проезжую часть от автомобилей-участников ДТП, тем самым предотвращая возникновение заторов», — пояснил РИАМО руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

По его словам, четыре диспетчерских пункта ЦОДД на МКАД дооснастят для временного размещения автомобилей после дорожно-транспортных происшествий. На пунктах будут организованы крытые смотровые площадки для перемещения автомобилей-участников.

«Ранее разбор ДТП с учетом проведения необходимых замеров, следственных мероприятий, проверки техсостояния автомобилей занимал до шести часов. Все эти мероприятия проводились на проезжей части и затрудняли движение на магистрали», — добавил Юрьев.

Для оперативного освобождения проезжей части следственно-оперативные группы при МВД будут оснащены современными измерительными приборами, цифровыми камерами и квадрокоптерами для осмотра и фиксации мест ДТП. После приезда сотрудников полиции автомобили в короткие сроки будут перебазированы туда городскими службами перемещения для проведения следственных действий.
Вадим Юрьев
Руководитель ЦОДД
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По его словам, данные мероприятия позволят быстрее оказать помощь пострадавшим, качественно зафиксировать место ДТП, оперативно освободить проезжую часть после ДТП для движения других автомобилистов.

Диспетчерские пункты будут располагаться по адресам: МКАД, 21-й километр, владение 8 (внутренняя сторона); МКАД 52-й километр, дом № 8 (внутренняя сторона); МКАД 78-й километр, строение 2 (внутренняя сторона); МКАД 105-й километр, дом № 4 (внутренняя сторона).

Диспетчерские пункты ЦОДД появились в Москве на базе бывших постов ДПС в 2016 году. Они располагаются в местах пересечения крупных дорожных магистралей и используются как опорные точки для базирования различных служб города.

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