Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Путин ответил на вопрос Собчак
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Украинец Цимбалюк устроил провокацию на конференции с Путиным
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Ирина Шейк поделилась откровенным видео
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
Песков «унизил 150 млн граждан»: ЛДПР написала открытое письмо
Песков сказал о своём увольнении: когда и почему
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
10:38 (мск), источник: АиФ Черноземье

В Воронежской области выбрали нового главу Новоусманского района

Место стало вакантным после громкого коррупционного скандала.

Источник: AP 2017
Читайте также
Экс-глава райадминистрации под Воронежем стал почетным жителем Новоусманского района

В четверг, 14 декабря, на Совете народных депутатов Новоусманского района исполняющим обязанности главы района назначили Дмитрия Маслова.

С 15 декабря замглавы администрации Новоусманского района вступил на новую должность. Дмитрий Маслов имеет опыт государственной службы в структурах администрации Воронежа и облправительства.

Напомним, место главы Новоусманского района стало вакантным после коррупционного скандала. Алексей Гордеев поручил провести антикоррупционную проверку в отношении Владимира Чернышова, поводом для которой послужили громкие разбирательства на территории Новоусманского района, получившие широкий общественный резонанс.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Совфед утвердил дату президентских выборов
В суде, где огласят приговор Улюкаеву, произошла драка
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь