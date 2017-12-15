В Воронежской области выбрали нового главу Новоусманского района

Экс-глава райадминистрации под Воронежем стал почетным жителем Новоусманского района

В четверг, 14 декабря, на Совете народных депутатов Новоусманского района исполняющим обязанности главы района назначили Дмитрия Маслова.

С 15 декабря замглавы администрации Новоусманского района вступил на новую должность. Дмитрий Маслов имеет опыт государственной службы в структурах администрации Воронежа и облправительства.

Напомним, место главы Новоусманского района стало вакантным после коррупционного скандала. Алексей Гордеев поручил провести антикоррупционную проверку в отношении Владимира Чернышова, поводом для которой послужили громкие разбирательства на территории Новоусманского района, получившие широкий общественный резонанс.