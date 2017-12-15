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16:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Экс-глава Минэкологии Татарстана назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Артема Сидорова замминистра природных ресурсов и экологии РФ — руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Соответствующий документ опубликован на сайте официальной документации Правительства России.

До недавнего времени Сидоров руководил Росприроднадзором. А с 2010 по 2015 годы он возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

Артем Сидоров родился в Казани 13 июля 1975 г. Имеет три высших образования: инженер импульсных тепловых машин (1997 г., Пензенское высшее артиллерийско-инженерное училище), инженер импульсных тепловых машин (1997 г., КГУ), инженер импульсных тепловых машин (1997 г., КНИТУ им. Туполева).

Награжден медалью МВД по РТ «За отличие в службе» III степени, нагрудным знаком МВД по РТ «За верность долгу», медалью «В память 1000-летия Казани», ведомственным знаком МПР РФ «За отличие в службе», медалью МЧС РФ «За содружество во имя спасения» и медалью РТ «За доблестный труд».

Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.

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