Экс-глава Минэкологии Татарстана назначен замминистра природных ресурсов и экологии РФ

Соответствующий документ опубликован на сайте официальной документации Правительства России.

До недавнего времени Сидоров руководил Росприроднадзором. А с 2010 по 2015 годы он возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

Артем Сидоров родился в Казани 13 июля 1975 г. Имеет три высших образования: инженер импульсных тепловых машин (1997 г., Пензенское высшее артиллерийско-инженерное училище), инженер импульсных тепловых машин (1997 г., КГУ), инженер импульсных тепловых машин (1997 г., КНИТУ им. Туполева).

Награжден медалью МВД по РТ «За отличие в службе» III степени, нагрудным знаком МВД по РТ «За верность долгу», медалью «В память 1000-летия Казани», ведомственным знаком МПР РФ «За отличие в службе», медалью МЧС РФ «За содружество во имя спасения» и медалью РТ «За доблестный труд».