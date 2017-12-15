Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Назван лучший по качеству жизни город России
Ирина Шейк поделилась откровенным видео
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Украинец Цимбалюк оскорбил Путина на его пресс-конференции
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Нечего скрывать: Ольга Бузова позирует в откровенном боди
Анджелина Джоли в плюшевом пальто прогулялась по Нью-Йорку
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
12:02 (мск), источник: VN.ru

Юрий Прощалыкин покинул пост замгубернатора

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об освобождении Юрия Прощалыкина от временно замещаемой должности заместителя губернатора по собственному желанию. Постановление подписано 15 декабря.

Генерал-майор Юрий Прощалыкин курировал вопросы безопасности и осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами в команде экс-губернатора Владимира Городецкого с 2014 года. До этого назначения он занимал пост начальника управления МВД по Сибирскому федеральному округу.

Читайте также
Травников обнаружил в структуре новосибирского правительства странность

В постановлении № 1402-рк от 15.12.2017, подписанном Андреем Травниковым, сказано: «Освободить Прощалыкина Юрия Михайловича от временно замещаемой государственной должности Новосибирской области заместителя губернатора Новосибирской области 15 декабря 2017 года в связи с прекращением полномочий по собственному желанию».

Ранее Юрий Прощалыкин уже заявлял «Коммерсанту» о своей предстоящей отставке и уходе в бизнес.

Это уже третья знаковая отставка чиновников, работавших на высоких постах в исполнительной власти области с момента назначения Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области. Ранее из нового состава правительства были исключены заместитель губернатора Александр Титков, министр строительства Сергей Боярский.

СПРАВКА

Юрий Прощалыкин с 1992 года возглавлял Западно-Сибирский РУБОП. На этой должности он отработал девять лет, многократно ездил в командировки в Чечню. В 2001 году генерал-майор Прощалыкин был назначен заместителем, а в 2010 году — начальником Главного управления МВД России по СФО.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Юрий Прощалыкин покинул пост замгубернатора
Суд признал Алексея Улюкаева виновным
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Совфед утвердил дату президентских выборов
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь