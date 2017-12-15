Юрий Прощалыкин покинул пост замгубернатора

Генерал-майор Юрий Прощалыкин курировал вопросы безопасности и осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами в команде экс-губернатора Владимира Городецкого с 2014 года. До этого назначения он занимал пост начальника управления МВД по Сибирскому федеральному округу.
В постановлении № 1402-рк от 15.12.2017, подписанном Андреем Травниковым, сказано: «Освободить Прощалыкина Юрия Михайловича от временно замещаемой государственной должности Новосибирской области заместителя губернатора Новосибирской области 15 декабря 2017 года в связи с прекращением полномочий по собственному желанию».
Ранее Юрий Прощалыкин уже заявлял «Коммерсанту» о своей предстоящей отставке и уходе в бизнес.
Это уже третья знаковая отставка чиновников, работавших на высоких постах в исполнительной власти области с момента назначения Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области. Ранее из нового состава правительства были исключены заместитель губернатора Александр Титков, министр строительства Сергей Боярский.
Юрий Прощалыкин с 1992 года возглавлял Западно-Сибирский РУБОП. На этой должности он отработал девять лет, многократно ездил в командировки в Чечню. В 2001 году генерал-майор Прощалыкин был назначен заместителем, а в 2010 году — начальником Главного управления МВД России по СФО.