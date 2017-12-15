Юрий Прощалыкин покинул пост замгубернатора

Генерал-майор Юрий Прощалыкин курировал вопросы безопасности и осуществлял взаимодействие с правоохранительными органами в команде экс-губернатора Владимира Городецкого с 2014 года. До этого назначения он занимал пост начальника управления МВД по Сибирскому федеральному округу.

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В постановлении № 1402-рк от 15.12.2017, подписанном Андреем Травниковым, сказано: «Освободить Прощалыкина Юрия Михайловича от временно замещаемой государственной должности Новосибирской области заместителя губернатора Новосибирской области 15 декабря 2017 года в связи с прекращением полномочий по собственному желанию».

Ранее Юрий Прощалыкин уже заявлял «Коммерсанту» о своей предстоящей отставке и уходе в бизнес.

Это уже третья знаковая отставка чиновников, работавших на высоких постах в исполнительной власти области с момента назначения Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области. Ранее из нового состава правительства были исключены заместитель губернатора Александр Титков, министр строительства Сергей Боярский.

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