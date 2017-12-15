Генпрокуратура привлекла к ответственности за нарушения 14 сотрудников Транспортной инспекции

Генпрокуратурой проведена плановая проверка исполнения законодательства Транспортной инспекцией. По результатам проверки первому заместителю начальника ГУ «Транспортная инспекция Министерства транспорта и коммуникаций» внесено представление, которое рассмотрено на расширенном совещании с участием представителя прокуратуры и руководителей филиалов учреждения. За допущенные нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечено 14 сотрудников Транспортной инспекции.

Аналогичная проверка проводилась в 2015 году, однако, несмотря на принятые меры реагирования, в деятельности Транспортной инспекции продолжали иметь место нарушения действующего законодательства.

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«Например, в нарушение п. 21 указа от 16 октября 2009 года № 510 “О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь” не был соблюден порядок проведения отдельных проверок, установленный Советом Министров, — рассказали в Генпрокуратуре. — В Транспортной инспекции и ее филиалах в ряде случаев не в полной мере соблюдались требования документального оформления плановых и внеплановых тематических оперативных проверок, не контролировалась периодичность их проведения».

Выявлены также факты неверной квалификации административных правонарушений, нарушения административного процесса, внесения недостоверных сведений о привлечении лиц к административной ответственности в единый государственный банк данных о правонарушениях.

«Требует дополнительной регламентации деятельность данного учреждения по рассмотрению претензий пользователей платными автомобильными дорогами. Согласно Положению о порядке взимания платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, претензии составляются по форме, утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций, и предъявляются в Транспортную инспекцию, которая рассматривает их в сокращенные сроки, — отметили в Генпрокуратуре. — Аналогичные заявления, но составленные не по установленной форме, регистрируются и рассматриваются как обращения граждан и юридических лиц, то есть в более длительный срок».