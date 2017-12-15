Узбекистан ожидает содействия США во вступлении республики в ВТО

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают, что США окажут техническое содействие процессу вступления республики во Всемирную торговую организацию, сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли.

В четверг, 14 декабря, в ведомстве состоялась встреча с помощником торгового представителя США по Центральной и Южной Азии Марком Линскоттом. В ходе встречи обсуждались вопросы вступления Узбекистана в ВТО.

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«Достигнуты договоренности о содействии американской стороны, в том числе техническом, в процессе вступления Республики Узбекистан в ВТО. В целях практического продвижения указанных вопросов будут установлены постоянные контакты между ответственными сотрудниками министерства внешней торговли Республики Узбекистан и офиса торгового представительства США», — говорится в сообщении.

На встрече также рассматривались вопросы, связанные с участием Узбекистана в общей системе тарифных преференций США и правовой защиты интеллектуальной собственности.

Всемирная торговая организация — это международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле.