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13:24 (мск), источник: Nur.kz

Болат Жамишев назначен на новую должность

Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Болат Жамишев получил новую должность.

Источник: Nur.kz

Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» Болат Жамишев получил новую должность. Он стал президентом Национальной Федерации конькобежцев Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт федерации.

Такое решение было принято на внеочередном собрании учредителей. Участники поддержали его кандидатуру единогласно.

Сообщается, что Болат Жамишев с 2012 года занимает пост почетного президента НФК.

Кроме того, вице-президентом НФК был избран заместитель министра культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков.

В ближайшее время федерация планирует провести в стране кубки мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Напомним, что Национальная федерация конькобежцев Казахстана создана в 2011 году и курирует три олимпийских вида: фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт. Василий Крылов, возглавлявший федерацию конькобежцев с 2012 года, решением общего собрания займет должность почетного президента.

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