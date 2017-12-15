Голушко вновь предложил построить в Омске вместо метро метротрам

Сегодня, 15 декабря, депутат Госдумы Андрей Голушко выступил с традиционной пресс-конференцией, подводя итоги года. Комментируя судьбу крупных инфраструктурных проектов региона, он вновь заговорил об омском метро, судьбу которого пытается решить уже третий губернатор.

К достройке депутат отнесся скептически, но напомнил о последнем шансе для уже прорытых глубинных тоннелей и возможности запустить по ним скоростные линии трамваев, так называемый метротрам.

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Андрей Голушко, депутат Госдумы России:

— Инвестора на подобный объект найти нет никаких шансов. Туда не найти частного инвестора никогда. Я свое отношение к метро уже высказывал. Метро абсолютно бесполезно в том виде, в котором оно строилось для Омска. Город и область этот проект не вытащат. Надо делать скоростной трамвай. В этом я готов помогать. У нас есть презентация профессора Вучика. Это решит транспортную проблему для жителей города. Этот проект стоит порядка 12 миллиардов рублей, тогда как классическое метро стоит не меньше 25 миллиардов.