Голушко вновь предложил построить в Омске вместо метро метротрам
Депутат Госдумы настойчиво предлагает подумать о последнем шансе для прорытых тоннелей и запустить в городе метротрам.
Депутат Госдумы настойчиво предлагает подумать о последнем шансе для прорытых тоннелей и запустить в городе метротрам.
Сегодня, 15 декабря, депутат Госдумы Андрей Голушко выступил с традиционной
К достройке депутат отнесся скептически, но напомнил о последнем шансе для уже прорытых глубинных тоннелей и возможности запустить по ним скоростные линии трамваев, так называемый метротрам.
Андрей Голушко, депутат Госдумы России:
— Инвестора на подобный объект найти нет никаких шансов. Туда не найти частного инвестора никогда. Я свое отношение к метро уже высказывал. Метро абсолютно бесполезно в том виде, в котором оно строилось для Омска. Город и область этот проект не вытащат. Надо делать скоростной трамвай. В этом я готов помогать. У нас есть презентация профессора Вучика. Это решит транспортную проблему для жителей города. Этот проект стоит порядка 12 миллиардов рублей, тогда как классическое метро стоит не меньше 25 миллиардов.
Напомним, метро в Омске начали строить больше 25 лет назад, в 1992 году. По мнению целой группы экспертов, достроить объект в изначально запланированном виде шансов уже нет, а вот шансы реализовать метротрам, по мнению Голушко, равны 99 процентам, при условии, если 70−80 процентов средств даст федеральный бюджет.