Донского губернатора просят увеличить финансирование ростовских казаков
Власти
Власти
Согласно информации из официальных источников, численность ростовской казачьей дружины, которая в настоящее время не полностью укомплектована, планируется увеличить.
На коллегии администрации донской столицы
«Мы знаем о существующей проблеме и направили обращение на имя губернатора Ростовской области с просьбой увеличения финансирования содержания казачьей дружины и увеличения ее численности до 100 человек», — заявил глава городской администрации.
По данным властей донской столицы, с начала 2017 года в городе с участием казаков выявлено 955 административных правонарушений.