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15:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донского губернатора просят увеличить финансирование ростовских казаков

Власти Ростова-на-Дону попросили донского губернатора увеличить финансирование содержания казачьей дружины.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, численность ростовской казачьей дружины, которая в настоящее время не полностью укомплектована, планируется увеличить.

На коллегии администрации донской столицы сити-менеджер Виталий Кушнарев подчеркнул, что в Ростове остро стоит вопрос с укомплектованностью казачьей дружины.

«Мы знаем о существующей проблеме и направили обращение на имя губернатора Ростовской области с просьбой увеличения финансирования содержания казачьей дружины и увеличения ее численности до 100 человек», — заявил глава городской администрации.

По данным властей донской столицы, с начала 2017 года в городе с участием казаков выявлено 955 административных правонарушений.

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