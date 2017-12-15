Донского губернатора просят увеличить финансирование ростовских казаков

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, численность ростовской казачьей дружины, которая в настоящее время не полностью укомплектована, планируется увеличить.

На коллегии администрации донской столицы сити-менеджер Виталий Кушнарев подчеркнул, что в Ростове остро стоит вопрос с укомплектованностью казачьей дружины.

«Мы знаем о существующей проблеме и направили обращение на имя губернатора Ростовской области с просьбой увеличения финансирования содержания казачьей дружины и увеличения ее численности до 100 человек», — заявил глава городской администрации.