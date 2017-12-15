Мирзиёеву презентовали программу развития дошкольного образования в Каракалпакстане

Источник: Podrobno.uz

Глава государства отметил необходимость учитывать южнокорейский опыт при подготовке проектов организации новых детских садов.

«Нынешние проекты таких сооружений, разрабатываемые на основе устаревших решений, не оправдывают себя. Мы должны строить детские спальни и классы широкими и светлыми, а административные помещения должны быть компактнее», — сказал Мирзиёев.

Он подчеркнул, что дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) необходимо строить с учетом климатических условий. Кроме того, необходимо пересмотреть систему подготовки кадров для сферы и организовать специальные курсы при высших образовательных учреждениях.

Президент также успел ознакомится с типовыми проектами детсадов на 50, 100, 150 мест. Была представлена информация касательно дальнейшего расширения сети государственных и негосударственных ДОУ, внедрения новых форм дошкольного воспитания на основе государственно-частного партнерства.

«Мы не случайно уделяем особое внимание системе дошкольного образования. Если сегодня мы не уделим должного внимания воспитанию молодежи, то завтра может быть поздно», — отметил Мирзиёев.