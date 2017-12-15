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14:57 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёеву презентовали программу развития дошкольного образования в Каракалпакстане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Каракалпакстан с ознакомления деятельности детского сада в Чимбайском районе. Там же состоялась презентация программы перспективного развития системы дошкольного образования в Республике Каракалпакстан.

Источник: Podrobno.uz

Глава государства отметил необходимость учитывать южнокорейский опыт при подготовке проектов организации новых детских садов.

«Нынешние проекты таких сооружений, разрабатываемые на основе устаревших решений, не оправдывают себя. Мы должны строить детские спальни и классы широкими и светлыми, а административные помещения должны быть компактнее», — сказал Мирзиёев.

Он подчеркнул, что дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) необходимо строить с учетом климатических условий. Кроме того, необходимо пересмотреть систему подготовки кадров для сферы и организовать специальные курсы при высших образовательных учреждениях.

Президент также успел ознакомится с типовыми проектами детсадов на 50, 100, 150 мест. Была представлена информация касательно дальнейшего расширения сети государственных и негосударственных ДОУ, внедрения новых форм дошкольного воспитания на основе государственно-частного партнерства.

«Мы не случайно уделяем особое внимание системе дошкольного образования. Если сегодня мы не уделим должного внимания воспитанию молодежи, то завтра может быть поздно», — отметил Мирзиёев.

Президент страны дал поручения по привлечению выпускников педагогических колледжей на курсы переподготовки и приему их на работу в дошкольные образовательные учреждения.

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