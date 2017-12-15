Илья Шакалов будет руководить Фондом развития Краснодарского края

А генеральным директором фонда стал Илья Шакалов. Ранее Илья Игоревич возглавил филиал Российского агентства развития информационного общества в Краснодарском крае. Так что теперь советник юстиции России 2 класса, кандидат социологических наук, доцентом Илья Шакалов будет совмещать сразу две должности.

— А Фонде развития Краснодарского края будем разрабатывать новые социальные программы, привлекать инвестиции для их реализации. Так же будем заниматься организацией мероприятий, проводить грантовые конкурсы. И конечно же создадим открытые площадки для проведения форумов, конференций и многое другое, — пояснил Илья Шакалов. м.