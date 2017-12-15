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15:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Илья Шакалов будет руководить Фондом развития Краснодарского края

На Кубани создана новая структура — Фонд развития Краснодарского края. Эта организация будет выводить регион на новый социально-экономический уровень развития, создавать благоприятную обстановку для привлечения инвестиций, новых технологий и идей.

А генеральным директором фонда стал Илья Шакалов. Ранее Илья Игоревич возглавил филиал Российского агентства развития информационного общества в Краснодарском крае. Так что теперь советник юстиции России 2 класса, кандидат социологических наук, доцентом Илья Шакалов будет совмещать сразу две должности.

— А Фонде развития Краснодарского края будем разрабатывать новые социальные программы, привлекать инвестиции для их реализации. Так же будем заниматься организацией мероприятий, проводить грантовые конкурсы. И конечно же создадим открытые площадки для проведения форумов, конференций и многое другое, — пояснил Илья Шакалов. м.

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