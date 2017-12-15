На Кубани начальником Минюста стал Александр Радченко

Он занимал пост министра юстиции Республики Адыгея с мая 1995 года.

С назначением на должность от имени главы края его поздравил вице-губернатор Алексей Копайгородский. Он пожелал новому руководителю плодотворной работы на благо Кубани и отметил необходимость сотрудничества между региональным минюстом и краевыми органами власти.