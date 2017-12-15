На Кубани начальником Минюста стал Александр Радченко
15 декабря в Краснодаре стало известно имя нового начальника Министерства юстиции Краснодарского края. Им стал Александр Радченко.
15 декабря в Краснодаре стало известно имя нового начальника Министерства юстиции Краснодарского края. Им стал Александр Радченко.
Он занимал пост министра юстиции Республики Адыгея с мая 1995 года.
— Радченко имеет классный чин действительного государственного советника юстиции России 2 класса. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
С назначением на должность от имени главы края его поздравил