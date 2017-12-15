Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Для американца -смерть, русскому -благо": украинец о провале США
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
Назван лучший по качеству жизни город России
В Кремле назвали недоказанными данные о вывозе денег Керимовым
Прощение от ПутинаКому президент предложил списать долги по налогам
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн»
Мелания Трамп блистает на первом рождественском портрете
СМИ: Пропавшая Мария Политова из «Дома-2» найдена мертвой
МИД Польши: Наше ангельское терпение кончилось
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Суд вынес приговор Улюкаеву
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
15:05 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани начальником Минюста стал Александр Радченко

15 декабря в Краснодаре стало известно имя нового начальника Министерства юстиции Краснодарского края. Им стал Александр Радченко.

Он занимал пост министра юстиции Республики Адыгея с мая 1995 года.

— Радченко имеет классный чин действительного государственного советника юстиции России 2 класса. Награжден медалью «За безупречную службу» III степени, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С назначением на должность от имени главы края его поздравил вице-губернатор Алексей Копайгородский. Он пожелал новому руководителю плодотворной работы на благо Кубани и отметил необходимость сотрудничества между региональным минюстом и краевыми органами власти.

Экс-начальника краевого Управления Министерства юстиции Ирину Ковалеву перевели на аналогичную должность в Республику Адыгея. Напомним, что краснодарский Минюст она возглавляла 8 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 ВАДА обвиняет еще 300 русских спортсменов в употреблении допинга
Владимир Путин снова собрал в Кремле всех Героев Отечества
Улюкаев получил восемь лет строгого режима
Банк России снизил ключевую ставку
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Песков объяснил, почему Путин не упоминает фамилию Навального
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Новый рамный внедорожник Nissan: свежие фото и информация По всей видимости, японцы окончательно определились с именем для новинки. Судя по шильдику, который виден на шпионских фото, внедорожник назовут Terra
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Дарья Сагалова отметила день рождения на съемочной площадке Звезда «Счастливы вместе» снимается в новом сериале канала СТС «Улетный экипаж»
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь