За пост главы Богдановича поборются двое кандидатов
Сегодня, 15 декабря, состоялся второй этап конкурса по выбору главы уральского города Богдановича.
Сегодня, 15 декабря, состоялся второй этап конкурса по выбору главы уральского города Богдановича.
В результате за пост поборются двое кандидатов, передает корреспондент Накануне.RU.
По итогам сегодняшнего заседания конкурсной комиссии второй этап преодолели главный инженер огнеупорного завода Павел Мартьянов и заместитель главы Богдановича по социальной политике Елена Жернакова. Ожидается, что решение о том, кто из них станет главой городского округа, будет принято на заседании местной думы.
Ранее источник Накануне.RU, знакомый с ситуацией, рассказывал, что кандидатура Мартьянова прошла собеседование в администрации губернатора Свердловской области.
Напомним, 3 августа депутаты городской думы выбрали новым руководителем Богдановича Владимира Голованова: за него проголосовали все присутствовавшие на заседании парламентарии, в то время как действующего главу Владимира Москвина не поддержал ни один из народных избранников. После этого разразился скандал: выяснилось, что решение об избрании Голованова стало возможным благодаря внесению изменений в регламент конкурса. В итоге дело дошло до суда.
Впоследствии был объявлен конкурс на должность главы округа, а затем еще один. В прошлый раз конкурсная комиссия приняла решение, что ни один из кандидатов не соответствует должности, и конкурс признали несостоявшимся. В конце октября был объявлен новый конкурс. Во второй этап прошли 13 кандидатов.
Добавим, в настоящее время главой Богдановича является Владимир Москвин. Он также участвовал в нынешнем конкурсе.