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15:06 (мск), источник: Nakanune.ru

За пост главы Богдановича поборются двое кандидатов

Сегодня, 15 декабря, состоялся второй этап конкурса по выбору главы уральского города Богдановича.

В результате за пост поборются двое кандидатов, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам сегодняшнего заседания конкурсной комиссии второй этап преодолели главный инженер огнеупорного завода Павел Мартьянов и заместитель главы Богдановича по социальной политике Елена Жернакова. Ожидается, что решение о том, кто из них станет главой городского округа, будет принято на заседании местной думы.

Ранее источник Накануне.RU, знакомый с ситуацией, рассказывал, что кандидатура Мартьянова прошла собеседование в администрации губернатора Свердловской области.

Напомним, 3 августа депутаты городской думы выбрали новым руководителем Богдановича Владимира Голованова: за него проголосовали все присутствовавшие на заседании парламентарии, в то время как действующего главу Владимира Москвина не поддержал ни один из народных избранников. После этого разразился скандал: выяснилось, что решение об избрании Голованова стало возможным благодаря внесению изменений в регламент конкурса. В итоге дело дошло до суда.

Впоследствии был объявлен конкурс на должность главы округа, а затем еще один. В прошлый раз конкурсная комиссия приняла решение, что ни один из кандидатов не соответствует должности, и конкурс признали несостоявшимся. В конце октября был объявлен новый конкурс. Во второй этап прошли 13 кандидатов.

Добавим, в настоящее время главой Богдановича является Владимир Москвин. Он также участвовал в нынешнем конкурсе.

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