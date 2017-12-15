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15:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

Избирком завершил проверку подлинности подписей в поддержку референдума

Избирательная комиссия Волгоградской области закончила проверять на подлинность подписи местных жителей в поддержку проведения референдума о смене часового пояса.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 18 декабря, в понедельник, будет принято официальное решение о возможности проведения референдума. Если комиссия примет положительное решение, вопрос о проведении референдума передадут на рассмотрение в областную Думу. В последней судьба мероприятия будет решена уже окончательно.

Добавим, что велика вероятность, что референдум может пройти 18 марта 2018 года в день президентских выборов.

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