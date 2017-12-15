Избирком завершил проверку подлинности подписей в поддержку референдума

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», 18 декабря, в понедельник, будет принято официальное решение о возможности проведения референдума. Если комиссия примет положительное решение, вопрос о проведении референдума передадут на рассмотрение в областную Думу. В последней судьба мероприятия будет решена уже окончательно.