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15:12 (мск), источник: Sputnik

В Каракалпакстане Шавкат Мирзиёев посетил детский сад и лицей

Также узбекский лидер встретился с местными фермерами и предпринимателями и побеседовал с ними.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Руководитель страны Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Каракалпакстан с посещения дошкольного образовательного учреждения № 8 Чимбайского района.

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Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью дошкольного образовательного учреждения.

Здесь же главе государства презентовали программы развития системы дошкольного образования в Каракалпакстане.

Затем Мирзиёев посетил академический лицей при Нукусском филиале Ташкентского государственного аграрного университета. Президент осмотрел сельскохозяйственную технику, мелиоративное состояние земель, ознакомился с проектами в сфере фармацевтической промышленности.

Шавкат Мирзиёев посетил академический лицей при Нукусском филиале Ташкентского государственного аграрного университета.

Также узбекский лидер встретился и побеседовал с активистами района, фермерами и предпринимателями.

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