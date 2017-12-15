В Каракалпакстане Шавкат Мирзиёев посетил детский сад и лицей

В Каракалпакстане Шавкат Мирзиёев посетил детский сад и лицей

Также узбекский лидер встретился с местными фермерами и предпринимателями и побеседовал с ними.