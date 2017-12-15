В Каракалпакстане Шавкат Мирзиёев посетил детский сад и лицей
Также узбекский лидер встретился с местными фермерами и предпринимателями и побеседовал с ними.
Также узбекский лидер встретился с местными фермерами и предпринимателями и побеседовал с ними.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Руководитель страны Шавкат Мирзиёев начал свой визит в Каракалпакстан с посещения дошкольного образовательного учреждения № 8 Чимбайского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью дошкольного образовательного учреждения.
Здесь же главе государства презентовали программы развития системы дошкольного образования в Каракалпакстане.
Затем Мирзиёев посетил академический лицей при Нукусском филиале Ташкентского государственного аграрного университета. Президент осмотрел сельскохозяйственную технику, мелиоративное состояние земель, ознакомился с проектами в сфере фармацевтической промышленности.
Шавкат Мирзиёев посетил академический лицей при Нукусском филиале Ташкентского государственного аграрного университета.
Также узбекский лидер встретился и побеседовал с активистами района, фермерами и предпринимателями.