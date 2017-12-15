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16:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Премьер-министр РТ вручил портфели новым членам молодежного правительства Татарстана

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил новых членов молодежного правительства РТ со вступлением в должность и вручил им портфели советников министров и дипломы победителей конкурса «Вверх!».

В этом году победителями ежегодного республиканского конкурса молодых лидеров «Вверх!» стали 13 парней и девушек со всего Татарстана — все они вошли в состав молодежного правительства республики и получили должности молодежных советников министров РТ.

Песошин пожелал молодым «коллегам» удачи, а нынешним главам министерств и ведомств республики поручил организовать работу с молодежными советниками и поддержать их инициативы.

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