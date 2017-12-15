Премьер-министр РТ вручил портфели новым членам молодежного правительства Татарстана
(Казань, 15 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов).
(Казань, 15 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов).
В этом году победителями ежегодного республиканского конкурса молодых лидеров «Вверх!» стали 13 парней и девушек со всего Татарстана — все они вошли в состав молодежного правительства республики и получили должности молодежных советников министров РТ.
Песошин пожелал молодым «коллегам» удачи, а нынешним главам министерств и ведомств республики поручил организовать работу с молодежными советниками и поддержать их инициативы.