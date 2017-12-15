Московский ученый поддержал идею объединения Омской и Тюменской областей

Главным «наказанием» для региона стало дробление на части, в результате которых и появилась отдельная Тюменская область. Именно поэтому новость о перспективах объединения ученый воспринимает с оптимизмом, однако Новосибирской области в составе объединенного региона он не видит.

«В такие моменты начинаешь ощущать себя мудрым, как змея. Значит, я был прав, когда писал о том, что Тюмень (и Ханты-Мансийский округ) отделили от Омской области из соображений политических, игнорируя экономические соображения. Омск растерзали, раздробили и принизили за поддержку Колчака. Похоже, эта политика гнобления себя не оправдала, и начинается обратное движение в сторону Степного края. Но вот объединение с Новосибирском, по-моему, чересчур. Есть Сибирский АО, и этого достаточно», — отмечает Сидоров на своей странице в соцсети «ВК».