Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Верните Аляску: в России ответили послу США на заявление о Крыме
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Назван лучший по качеству жизни город России
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Прощение от ПутинаКому президент предложил списать долги по налогам
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
В новом видео Ирина Шейк дефилирует полностью обнаженной – СМИ
В Польше о необязательности существования Украины
Мелания Трамп блистает на первом рождественском портрете
Наоми Кэмбелл, Кайя Гербер и другие модели снялись для Versace
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Лещенко и Ширвиндт обратились к Путину с просьбой о защите
Сбербанк назвал курс доллара, ожидаемый в 2018-м
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
16:18 (мск), источник: СуперОмск

Московский ученый поддержал идею объединения Омской и Тюменской областей

Новость о возможном объединении Омской и Тюменской областей нашла неожиданный отклик в Москве.

Кандидат технических наук, профессор кибернетики НИЯУ МИФИ Александр Сидоров считает, что Омская область пострадала от действий адмирала Колчака сразу по нескольким статьям.

Главным «наказанием» для региона стало дробление на части, в результате которых и появилась отдельная Тюменская область. Именно поэтому новость о перспективах объединения ученый воспринимает с оптимизмом, однако Новосибирской области в составе объединенного региона он не видит.

Читайте также
Дмитрий Киселев предложил включить Омскую область в состав Тюменской

«В такие моменты начинаешь ощущать себя мудрым, как змея. Значит, я был прав, когда писал о том, что Тюмень (и Ханты-Мансийский округ) отделили от Омской области из соображений политических, игнорируя экономические соображения. Омск растерзали, раздробили и принизили за поддержку Колчака. Похоже, эта политика гнобления себя не оправдала, и начинается обратное движение в сторону Степного края. Но вот объединение с Новосибирском, по-моему, чересчур. Есть Сибирский АО, и этого достаточно», — отмечает Сидоров на своей странице в соцсети «ВК».

Напомним, о перспективах слияния ряда регионов в агломерации заявил президент России Владимир Путин. По его словам, ряд регионов в нашей стране едва ли не создан убыточным, а слияние — один из способов решить данную проблему.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии
Банк России снизил ключевую ставку
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
Песков объяснил, почему Путин не упоминает фамилию Навального
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
Дарья Сагалова отметила день рождения на съемочной площадке Звезда «Счастливы вместе» снимается в новом сериале канала СТС «Улетный экипаж»
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь