Московский ученый поддержал идею объединения Омской и Тюменской областей
Новость о возможном объединении Омской и Тюменской областей нашла неожиданный отклик в Москве.
Новость о возможном объединении Омской и Тюменской областей нашла неожиданный отклик в Москве.
Кандидат технических наук, профессор кибернетики НИЯУ МИФИ Александр Сидоров считает, что Омская область пострадала от действий адмирала Колчака сразу по нескольким статьям.
Главным «наказанием» для региона стало дробление на части, в результате которых и появилась отдельная Тюменская область. Именно поэтому новость о перспективах объединения ученый воспринимает с оптимизмом, однако Новосибирской области в составе объединенного региона он не видит.
«В такие моменты начинаешь ощущать себя мудрым, как змея. Значит, я был прав, когда писал о том, что Тюмень (и
Напомним, о перспективах слияния ряда регионов в агломерации заявил президент России Владимир Путин. По его словам, ряд регионов в нашей стране едва ли не создан убыточным, а слияние — один из способов решить данную проблему.