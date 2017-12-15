Парламент утвердил Бюджет государственного соцстрахования на 2018 год

Согласно Закону о бюджете государственного социального страхования на 2018 г., возможные доходы на следующий год составят 19 млрд 247 млн 518,1 тыс. леев, увеличившись на 1 млрд 733 млн 754,6 тыс. леев по сравнению с 2017 г.

Согласно Закону о бюджете государственного социального страхования на 2018 г., увеличившись на 10,0% по сравнению с суммой утвержденных взносов на нынешний год. Согласно документу, и в 2018 году будут сохранены скидки на оплату полиса медицинского страхования, который не подорожает. Будет оплачено только 50% от его стоимости, если будет приобретен в первые три месяца следующего года, фермеры получат 75% скидку.