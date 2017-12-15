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22:40 (мск), источник: Noi.md

Парламент утвердил Бюджет государственного соцстрахования на 2018 год

Парламент принял сегодня в окончательном чтении проект Закона о бюджете государственного социального страхования на 2018 год и проект Закона об обязательных фондах медицинского страхования на 2018 год, передает МОЛДПРЕС.

Источник: Noi.md

Согласно Закону о бюджете государственного социального страхования на 2018 г., возможные доходы на следующий год составят 19 млрд 247 млн 518,1 тыс. леев, увеличившись на 1 млрд 733 млн 754,6 тыс. леев по сравнению с 2017 г.

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Таким образом, общие ресурсы бюджета государственного социального страхования составят 65,2%, а трансферты из государственного бюджета — 34,8%. Относительно обязательных взносов государственного социального страхования, возможные доходы составят 12 млрд.

Согласно Закону о бюджете государственного социального страхования на 2018 г., увеличившись на 10,0% по сравнению с суммой утвержденных взносов на нынешний год. Согласно документу, и в 2018 году будут сохранены скидки на оплату полиса медицинского страхования, который не подорожает. Будет оплачено только 50% от его стоимости, если будет приобретен в первые три месяца следующего года, фермеры получат 75% скидку.

Законопроект об обязательных фондах медицинского страхования на 2018 год предусматривает доходы в размере 6 млрд. 659 млн леев и расходы на ту же сумму — 6 млрд 659 млн. леев.

По сравнению с 2017 г. прогнозируется увеличение доходов фондов обязательного медицинского страхования на 8,4% и расходов — на 6,8%.

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