Парламент назначил новых членов в высшие органы судебной власти
Олег Стерниоалэ назначен
Олег Стерниоалэ назначен
Олег Стерниоалэ назначен
Такое решение было принято сегодня на заседании парламента, сообщает новостной портал NOI.md.
Одновременно на должность судьи Высшей судебной палаты назначена Нина Васкан.
Так же сегодня из числа штатных преподавателей права избраны три члена Высшего совета магистратуры: Ион Посту, Марьяна Тимотин и в Сергей Цуркан, срок полномочий которых составит четыре года.
Следующие четыре года должность члена Высшего совета прокуроров со стороны гражданского общества будет занимать Лилия Мэржиняну.