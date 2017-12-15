Парламент назначил новых членов в высшие органы судебной власти

Такое решение было принято сегодня на заседании парламента, сообщает новостной портал NOI.md.

Так же сегодня из числа штатных преподавателей права избраны три члена Высшего совета магистратуры: Ион Посту, Марьяна Тимотин и в Сергей Цуркан, срок полномочий которых составит четыре года.